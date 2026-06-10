Mondialul, pe scurt

Cele 48 de selecționate au fost împărțite în 12 grupe a câte patru echipe. În fazele eliminatorii se califică primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt ocupante ale locului trei. Astfel, faza eliminatorie începe cu șaisprezecimile de finală.

Finala se va disputa pe MetLife Stadium din New York/New Jersey, arenă cu peste 80.000 de locuri. Meciul de deschidere va avea loc pe celebrul Estadio Azteca din Ciudad de México, stadion care intră în istorie ca prima arenă care găzduiește partide la trei Campionate Mondiale diferite, 1970, 1986 și 2026.

Argentina vine din postura de campioană mondială en titre și va încerca să-și apere trofeul cucerit în Qatar. Printre favorite se numără însă și Franța, Spania, Anglia, Brazilia, Germania și Portugalia.

Mondialul din 2026 va fi ultimul mare turneu pentru Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Luka Modrić, dar și rampa de lansare definitivă pentru noua generație de staruri, condusă de Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Pedri sau Kylian Mbappé.

Timp de 39 de zile, planeta se va opri din nou pentru fotbal. Iar la final vom afla dacă trofeul rămâne în Argentina sau dacă o nouă campioană va urca pe acoperișul lumii.

Marile absente sunt Italia și Danemarca. De patru ori campioană mondială, Squadra Azzurra continuă una dintre cele mai negre perioade din istoria sa și ratează din nou turneul final, fiind eliminată de Bosnia.

În urmă cu două decenii, un Mondial fără Italia era de neconceput. Astăzi a devenit o realitate tristă, iar Donnarumma, Mancini, Bastoni, Locatelli și Dimarco vor vedea Mondialul la televizor.

Și Danemarca a ratat surprinzător calificarea după un 2-2 cu Belarus, apoi barajul cu Cehia.

Toate meciurile vor fi transmise în direct și în exclusivitate de Antena 1, Antena Play și Antena3 CNN. Jurnalul vă prezintă integral programul Campionatului Mondial.

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