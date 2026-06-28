Harry Kane scrie istorie la Cupa Mondială 2026! Anglia învinge Panama și merge de pe primul loc în fazele eliminatorii

Anglia câștigă grupa la CM 2026! Jude Bellingham și Harry Kane duc „Three Lions” în optimi, iar un record istoric este doborât

Anglia și-a asigurat primul loc în Grupa L la Cupa Mondială 2026 după victoria cu 2-0 în fața selecționatei statului Panama. Jude Bellingham a fost omul decisiv al partidei, în timp ce Harry Kane a intrat definitiv în istoria fotbalului englez, devenind cel mai bun marcator al naționalei la turneele finale ale Campionatului Mondial.

Anglia a rezolvat meciul după pauză și termină grupa fără emoții

Selecționata pregătită de Thomas Tuchel și-a confirmat statutul de favorită și a încheiat pe primul loc în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după succesul cu 2-0 obținut în fața reprezentativei statului Panama, pe stadionul New York/New Jersey Stadium, la turneul final organizat de Statele Unite, Mexic și Canada.

Deși englezii nu au impresionat în prima parte a jocului, experiența și valoarea individuală și-au spus cuvântul după pauză, când Jude Bellingham și Harry Kane au făcut diferența într-un interval de numai cinci minute.

Grație acestui succes, Anglia s-a calificat în faza eliminatorie de pe primul loc și va întâlni, pe 1 iulie, la Atlanta, una dintre echipele clasate pe locul al treilea în grupele E, H, I, J sau K.

Prima repriză, dominată de echilibru și ratări

Englezii au început partida mai bine și au fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 8, când Marcus Rashford a șutat plasat, însă portarul panamez a intervenit salvator.

Panama nu s-a limitat doar la apărare și a oferit o replică solidă. Jose Luis Rodriguez l-a testat pe Jordan Pickford în minutul 27, iar portarul Angliei a respins fără probleme.

Până la pauză, elevii lui Thomas Tuchel au mai avut câteva oportunități prin Anderson și Rashford, însă lipsa de precizie a făcut ca tabela să rămână nemodificată.

Panama a fost aproape de surpriză înainte ca Bellingham să schimbe soarta meciului

După reluarea jocului, Panama a fost foarte aproape să dea lovitura. În minutul 52, Cordoba a trimis mingea în Andrade, iar balonul a fost deviat periculos și a trecut peste propria poartă.

Anglia a răspuns imediat prin ocaziile lui Rashford și Harry Kane, iar presiunea exercitată în jumătatea adversă avea să dea rezultate.

În minutul 62, Jude Bellingham a deschis scorul din apropierea porții, profitând de o minge venită după un corner executat de Bukayo Saka.

La doar cinci minute distanță, mijlocașul lui Angliei a oferit și pasa decisivă pentru Harry Kane, care a înscris cu o lovitură de cap din șase metri și a stabilit scorul final, 2-0.

Harry Kane intră în istoria fotbalului englez

Finalul confruntării a aparținut tot englezilor, care au mai trecut pe lângă gol prin Marcus Rashford, Noni Madueke și Eberechi Eze, însă scorul nu s-a mai modificat.

De cealaltă parte, Panama a încercat să revină în joc prin Jose Luis Rodriguez, Murillo, Diaz și Fajardo, însă lipsa de inspirație la finalizare a făcut ca reprezentativa pregătită de Thomas Christiansen să încheie aventura mondială fără niciun gol marcat.

După înfrângerile cu Ghana și Croația, Panama părăsește competiția cu trei eșecuri și devine singura echipă de la Cupa Mondială 2026 care nu a reușit să înscrie nici măcar o dată.

Marea performanță a serii îi aparține însă lui Harry Kane. Atacantul englez a ajuns la 11 goluri marcate la turneele finale ale Campionatului Mondial și a devenit noul lider al clasamentului all-time al marcatorilor Angliei la această competiție.

Prin această reușită, Kane îl depășește pe legendarul Gary Lineker, care a încheiat cariera cu 10 goluri la Campionatele Mondiale, confirmând încă o dată statutul său de unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului englez.

Cu Jude Bellingham într-o formă excelentă și cu Harry Kane continuând să stabilească noi borne istorice, Anglia privește cu încredere către fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026, unde speră să confirme statutul de candidată serioasă la câștigarea trofeului.

Panama - Anglia 0-2 (0-0)

Au marcat: Jude Bellingham (62), Harry Kane (67).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L



Au evoluat echipele:

Panama: 22. Orlando Mosquera - 23. Michael Murillo, 4. Fidel Escobar, 3. Jose Cordoba, 16. Andres Andrade, 26. Jorge Gutierrez (15. Eric Davis, 88) - 6. Cristian Martinez, 14. Carlos Harvey (19. Alberto Quintero, 88), 11. Edgar Yoel Barcenas (căpitan; 10. Ismael Diaz, 71), 7. Jose Luis Rodriguez (24. Azarias Londono, 71) - 9. Tomas Rodriguez (17. Jose Fajardo, 46). Selecţioner: Thomas Christiansen.

Rezerve neutilizate: 1. Luis Mejia, 12. Cesar Samudio - 2. Cesar Blackman, 5. Edgardo Farina, 13. Jiovany Ramos, 25. Roderick Miller, 8. Adalberto Carrasquilla, 20. Anibal Godoy, 21. Cesar Yanis, 18. Cecilio Waterman.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah (25. Djed Spence, 63), 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly - 8. Elliot Anderson (14. Jordan Henderson, 84), 10. Jude Bellingham (21. Eberechi Eze, 71) - 7. Bukayo Saka (20. Noni Madueke, 63), 17. Morgan Rogers, 11. Marcus Rashford - 9. Harry Kane (căpitan; 19. Ollie Watkins, 84). Selecţioner: Thomas Tuchel.

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 5. John Stones, 12. Trevoh Chalobah, 15. Daniel Burn, 4. Declan Rice, 16. Kobbie Mainoo, 18. Anthony Gordon, 22. Ivan Toney.



Arbitru: Abdulrahman Al Jassim; arbitri asistenţi: Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (toţi din Qatar); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Stéphane De Almeida (Elveţia)

Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenţi video: Khamis Al Marri (Qatar), Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Cartonaşe galbene: Fajardo (53), Quansah (60), Andrade (83).

AGERPRES