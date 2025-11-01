Arsenal se aproprie de fruntea Premier League după o nouă victorie

Arsenal continuă seria impresionantă de victorii din acest sezon și se distanțează în fruntea clasamentului Premier League.

Echipa lui Mikel Arteta s-a impus sâmbătă cu 2-0 pe terenul lui Burnley și are acum un avans de șapte puncte față de urmăritoare.

Golurile marcate în prima repriză de Viktor Gyokeres și Declan Rice au adus a noua victorie consecutivă pentru „tunari”, care traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani.

Cu 13 victorii în 15 meciuri în toate competițiile, Arsenal pare mai aproape ca niciodată de primul său titlu din 2004 încoace.

„Știm cât de important este fiecare meci. Suntem conștienți de poziția noastră și de ce putem realiza ca echipă,” a declarat Declan Rice la finalul partidei.

Manchester United a pierdut șansa de a urca temporar pe locul al doilea, dar a reușit să salveze un punct în deplasarea de la Nottingham Forest.

Meciul s-a încheiat 2-2, după un gol egalizator marcat pe final, care menține formația lui Erik ten Hag neînvinsă în ultimele etape, potrivit AP.

(sursa: Mediafax)