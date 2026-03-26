CM 2026. Componența lotului Naționalei României pentru meciul cu Turcia

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   11:45
Sursa foto: Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026.

Mircea Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul de joi cu Turcia din play-off-ul pentru Campionatul Mondial.

„Mircea Lucescu s-a decis: ei sunt cei 23 care vor lupta pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026”, a anunțat pe Facebook echipa națională de fotbal a României.

Lotul Naționalei României

Iată care sunt cei 23 de jucători:
I. Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

Partida Turcia-România, semifinala play-off-ului CM 2026, are loc la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19.00.

