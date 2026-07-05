CM 2026: Mbappé duce Franța în sferturi, după meciul cu Paraguay

Atacantul lui Real Madrid, Kylian Mbappé, a marcat unicul gol al meciului dintr-un penalty acordat după consultarea arbitrajului video.

Meciul s-a disputat duminică, pe Philadelphia Stadium din Philadelphia, fiind arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantașev. Echipa pregătită de Didier Deschamps a controlat jocul încă din primele minute, însă defensiva Paraguayului și portarul Orlando Gill, legitimat la San Lorenzo, au rezistat presiunii franceze pe parcursul primei reprize.

Formația antrenată de Gustavo Alfaro a început mai curajos după pauză, iar Miguel Almirón, mijlocașul lui Atlanta United, a creat primul pericol la poarta Franței. Francezii au preluat însă rapid controlul jocului, iar Orlando Gill, portarul lui San Lorenzo, a intervenit excelent la șuturile lui Manu Koné, mijlocașul lui AS Roma, și Kylian Mbappé, atacantul lui Real Madrid.

Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 67, când arbitrul a revăzut la monitor un posibil fault asupra lui Désiré Doué, atacantul lui PSG. După consultarea arbitrajului video, acesta a acordat lovitură de la 11 metri pentru Franța.

Un minut mai târziu, Mbappé a executat fără emoții lovitura de la 11 metri, învingându-l pe Orlando Gill și stabilind scorul de 1-0.

Paraguay a încercat să revină în finalul partidei, însă cea mai bună ocazie i-a aparținut lui Mauricio, de la Palmeiras, al cărui șut din minutul 90 a fost respins de Mike Maignan, portarul lui AC Milan. De cealaltă parte, Gill a mai avut două intervenții excelente în prelungiri la execuțiile lui Mbappé, limitând proporțiile scorului.

În fața a 68.324 de spectatori, Franța a obținut o victorie meritată și avansează în sferturile de finală, unde o va întâlni pe Maroc, învingătoarea meciului cu Canada.

(sursa: Mediafax)