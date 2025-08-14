x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Conference League. Spartak Trnava - Universitatea Craiova, în manșa decisivă pentru calificarea în play-off

Conference League. Spartak Trnava - Universitatea Craiova, în manșa decisivă pentru calificarea în play-off

de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   15:45
Conference League. Spartak Trnava - Universitatea Craiova, în manșa decisivă pentru calificarea în play-off
Sursa foto: Universitatea Craiova

Universitatea Craiova joacă joi seară, de la ora 21:30, pe City Arena din Trnava, returul cu Spartak din turul 3 preliminar al Conference League. Oltenii pornesc cu avantajul victoriei clare, cu 3-0, din prima manșă, disputată pe „Ion Oblemenco”. Partida va fi arbitrată de englezul Stuart Attwell.

Formația pregătită de Mirel Rădoi este favorită certă la calificare, având nevoie doar să gestioneze avantajul acumulat. În plus, oltenii vin după două meciuri europene fără gol primit: 4-0 cu Sarajevo și 3-0 cu Trnava.

De partea cealaltă, Spartak speră într-o „minune” pe teren propriu. Antrenorul Michal Scasny a anunțat că, în cazul unei calificări, jucătorii vor primi liber întreg weekendul.

Tehnicianul Craiovei a avertizat însă, la conferința premergătoare partidei, că avantajul de trei goluri nu trebuie să ducă la relaxare: „A fost o primă repriză câștigată de noi. Nu înseamnă că prin prisma rezultatului suntem deja calificați și mergem mai departe. Am face o mare greșeală să considerăm asta. Va fi o atmosferă incendiară, iar adversarul va fi mult mai agresiv”.

Învingătoarea acestei „duble” va ajunge în play-off-ul Conference League, ultima rundă înaintea grupelor competiției.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: universitatea craiova Conference League calificare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri