Cristian Chivu, primul antrenor străin care debutează cu o victorie la Inter după 23 de ani

„Bravo Inter, tot ce s-a întâmplat anul trecut este în spate. Am încercat să ne prezentăm la debut în cele mai bune condiții, iar jucătorii au arătat caracter și disponibilitate. Din prima zi au acceptat munca grea fără să se plângă”, a declarat Chivu la finalul partidei disputate pe „Giuseppe Meazza”, potrivit Gazzetta dello Sport.

Revenirea la Milano a fost încărcată de emoții pentru fostul fundaș al lui Inter.

„Să mă întorc la San Siro ca antrenor, acolo unde am scris istorie ca jucător, este o responsabilitate uriașă. Emoțiile sunt firești, dar privesc doar înainte”, a mai spus Chivu.

(sursa: Mediafax)