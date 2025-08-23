Record. Cristiano Ronaldo, primul jucător care înscrie 100 de goluri pentru patru echipe diferite

Cristiano Ronaldo a devenit sâmbătă primul jucător din istorie care a marcat 100 de goluri oficiale pentru patru cluburi diferite, potrivit AP. El a înscris în Supercurpa Arabiei Saudite pentru echipa Al-Nassr la care joacă din 2022.

În cariera sa, Ronaldo a mai înscris 450 de goluri marcate pentru Real Madrid, 145 pentru Manchester United și 101 pentru Juventus. El i-a depășit astfel pe cei jucători care au marcat de 100 de ori pentru trei cluburi. Este vorba despre Isidro Langara, care a jucat în Spania între 1930 și 1948, și despre brazilienii Romario și Neymar.

Ronaldo este și cel mai bun marcator internațional cu 138 de goluri pentru Portugalia.

Echipa lui Ronaldo a pierdut partida de sâmbătă. Adversara lui Al-Nassr a fost Al-Ahli care s-a impus la lovituri de departajare după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 2-2.

(sursa: Mediafax)