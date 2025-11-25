Cristiano Ronaldo are o vârstă biologică mai mică cu 12 ani decât cea cronologică

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   22:00
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiția sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ținând cont de vârsta sa.

Conform datelor fizice ale starului lusitan publicate luni seară de compania americană de tehnologie Whoop, vârsta biologică a lui CR7 este mai mică cu 12 ani decât cea cronologică, fiind estimată în prezent la 28,7 ani.

Pentru a ajunge la această concluzie, Whoops a analizat nouă parametri 'legați de somn, efort și condiție fizică', potrivit site-ului său oficial al companiei, al cărei produs principal este un dispozitiv de urmărire a stării de sănătate care măsoară efortul, recuperarea și somnul.

Aceste date îl vor mulțumi cu siguranță pe Cristiano Ronaldo, care se străduiește constant să rămână într-o condiție fizică optimă, printr-un stil de viață extrem de strict.

'Datele nu mint', a scris internaționalul portughez pe contul său de pe rețeaua X.

Cristiano Ronaldo a marcat duminică al 954-lea gol din cariera sa, cu o execuție spectaculoasă din foarfecă, în cursul meciului câștigat Al-Nassr, cu scorul de 4-1, în fața formației Al-Khaleej, în etapa a 9-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.


AGERPRES

