Cristiano Ronaldo are o vârstă biologică mai mică cu 12 ani decât cea cronologică

Conform datelor fizice ale starului lusitan publicate luni seară de compania americană de tehnologie Whoop, vârsta biologică a lui CR7 este mai mică cu 12 ani decât cea cronologică, fiind estimată în prezent la 28,7 ani.



Pentru a ajunge la această concluzie, Whoops a analizat nouă parametri 'legați de somn, efort și condiție fizică', potrivit site-ului său oficial al companiei, al cărei produs principal este un dispozitiv de urmărire a stării de sănătate care măsoară efortul, recuperarea și somnul.



Aceste date îl vor mulțumi cu siguranță pe Cristiano Ronaldo, care se străduiește constant să rămână într-o condiție fizică optimă, printr-un stil de viață extrem de strict.



'Datele nu mint', a scris internaționalul portughez pe contul său de pe rețeaua X.



Cristiano Ronaldo a marcat duminică al 954-lea gol din cariera sa, cu o execuție spectaculoasă din foarfecă, în cursul meciului câștigat Al-Nassr, cu scorul de 4-1, în fața formației Al-Khaleej, în etapa a 9-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.



AGERPRES