Patru jucători români, campioni în Ungaria la fotbal

Algerianul Nadir Benbouali a marcat singurul gol al partidei (10).



Fundaşul Ştefan Vlădoiu a fost introdus pe gazon în min. 72, mijlocaşul Claudiu Bumba a intrat în min. 88, iar fundaşul Deian Boldor a rămas pe banca de rezerve. Mijlocaşul Paul Anton, accidentat, nu a făcut parte din lot la acest meci.



Ferencvaros, care a dominat campionatul în ultimii ani (7 titluri consecutive), a dispus de Zalaegerszeg cu 3-0, meci în care românul Marius Corbu a fost integralist.





Pentru Gyor este al cincilea titlu naţional din istorie, primul după 13 ani.



În clasamentul final, Gyor a ocupat primul loc, cu 69 de puncte, urmată de Ferncvaros, 68 puncte, Paksi, 53 puncte, Debrecen, 53 puncte, Zalaegerszeg, 48 puncte, etc.

