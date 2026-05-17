Jurnalul.ro Sport Sorana Cîrstea și-a anunțat prezența la Queen's Club în cadrul turneului de adio din WTA

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   00:30
Hepta/Sorana Cîrstea va debuta în sezonul pe iarbă la competiția WTA de la Londra

Sorana Cîrstea (36 ani, locul 27 WTA) se află pe lista de înscrieri pentru turneul WTA 500 de la Queen’s Club, competiție care deschide sezonul de iarbă și va debuta pe 8 iunie 2026 la Londra.

Românca figurează pe un tablou extrem de puternic, în care și-au confirmat participarea 17 jucătoare din Top 30 mondial, ceea ce transformă turneul într-unul dintre cele mai competitive evenimente ale începutului de sezon pe iarbă.

Lista este condusă de Jessica Pegula, Amanda Anisimova și tânăra Victoria Mboko, toate aflate în Top 10 sau în ascensiune rapidă în clasamentul WTA.

Pe lângă Cîrstea, pe tabloul principal se mai regăsesc jucătoare importante precum Belinda Bencic, Linda Noskova, Marta Kostyuk, Iva Jovic și Diana Shnaider.

De asemenea, lista o include și pe jucătoarea britanică cu origini românești Emma Răducanu.

Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale în circuitul WTA. Săptămâna viitoare urmează să-și egaleze cea mai bună clasare din carieră, locul 21.

Jucătoarea română are 27 de victorii și 8 înfrângeri în 2026.

La turneul WTA 1000 de la Roma din această săptămână a reușit în premieră să ajungă în semifinale, eliminând pe parcurs inclusiv pe liderul mondial, Aryna Sabalenka.

(sursa: Mediafax)

 

