Avertizare meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    16 Mai 2026   •   18:54
hepta/Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă avertizare de vreme severă pentru următoarea perioadă.

COD : GALBEN

Valabil de la : 16-05-2026 ora 18:15 până la : 16-05-2026 ora 20:00

In zona : Zona de munte a județului Vrancea, respectiv zona de munte a localităților: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistorești, Vintileasca, Jitia, Spulber;
Județul Vrancea: Vidra, Dumitrești, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Câmpuri, Nereju, Mera, Tulnici, Răcoasa, Vrâncioaia, Soveja, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Reghiu, Nistorești, Chiojdeni, Paltin, Paulești, Vintileasca, Negrilești, Andreiașu de Jos, Năruja, Bordești, Jitia, Valea Sării, Bârsești, Spulber;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h.

