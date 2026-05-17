Sprijin pentru părinți în vacanță: 3.500 de locuri la „Grădinița de Vară” din Sectorul 6, în iulie și august

Potrivit Primăriei Sectorului 6, programul se va desfășura în următoarele unități:



* în luna iulie: grădinițele nr. 40, nr. 94, nr. 208, nr. 210, nr. 218, nr. 246, nr. 272, nr. 273, nr. 274, ''Albinuțele'', ''Zâna Florilor'' și ''Albina'';



* în luna august: grădinițele nr. 170, nr. 209, nr. 217, nr. 230, nr. 246, nr. 274, ''Zâna Florilor'' și ''Albina''.



Înscrierile se fac exclusiv online, în perioada 8 - 12 iunie, pe portal.primarie6.ro. Se pot înscrie copiii care au frecventat în anul școlar 2025 - 2026 o grădiniță de stat din Sectorul 6 și cei care au cel puțin un părinte cu domiciliul sau reședința în acest sector. Reședința trebuie să fie stabilită în Sectorul 6 cu minimum 60 de zile înainte de începerea înscrierilor.



Documentele necesare sunt: cererea de înscriere, completată și generată online; certificatul de naștere al copilului; cărțile de identitate ale ambilor părinți; adeverințe de salariat pentru ambii părinți; hotărâri judecătorești definitive privind drepturile părinților și ale copilului, dacă este cazul. Dacă actul de identitate a fost schimbat, trebuie încărcată copia actualizată.



Pentru noile modele de cărți de identitate care nu conțin adresa este necesar certificatul de atestare a domiciliului, disponibil online prin platforma hub.mai.gov.ro.



Au prioritate la înscriere copiii din familii monoparentale în care părintele lucrează și cei din familii în care ambii părinți sunt salariați.

AGERPRES