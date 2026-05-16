Lovitură pentru șoferii din România! Rovinieta va fi calculată în funcție de norma EURO. Totul începe din iulie 2026



Rovinieta 2026 se schimbă complet. Șoferii cu mașini vechi vor plăti mai mult din iulie

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin care schimbă modul în care va fi calculată rovinieta în România. Noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026 și introduc un sistem diferențiat în funcție de norma de poluare EURO a vehiculelor.

Măsura îi va afecta atât pe proprietarii de autoturisme, cât și pe operatorii de transport marfă sau persoane. Potrivit documentului oficial, valoarea rovinietei va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, nivelul emisiilor poluante și perioada pentru care aceasta este achitată.

„Rovinieta se stabileşte şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini”, se menţionează în proiect.

Tarife mai mici pentru mașinile electrice și EURO VI

Conform anexei incluse în proiect, cele mai avantajoase tarife vor fi acordate vehiculelor electrice și celor încadrate în norma EURO VI. Pentru autoturisme și vehiculele de transport persoane cu maximum nouă locuri, inclusiv șoferul, rovinieta va costa 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an.

Șoferii care dețin mașini EURO V sau EURO IV vor plăti mai mult. În aceste cazuri, tarifele propuse sunt de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru 12 luni.

Cele mai mari costuri vor fi suportate de proprietarii vehiculelor încadrate între EURO III și EURO 0. Pentru aceste mașini, taxa de drum va ajunge la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile și 330 de lei pentru un an.

Transportatorii vor suporta costuri mai mari

Noile tarife propuse de Ministerul Transporturilor vizează și vehiculele de transport marfă. Pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, costurile vor varia între 52 și 67 de lei pentru o zi, între 69 și 90 de lei pentru 10 zile, între 110 și 143 de lei pentru 30 de zile, între 173 și 225 de lei pentru 60 de zile și între 579 și 753 de lei pentru un an.

Creșteri importante sunt prevăzute și pentru vehiculele destinate transportului de persoane. În cazul celor cu mai mult de nouă locuri și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor porni de la 173-225 de lei pentru o zi și pot ajunge până la 1.931-2.510 lei pentru un an.

Pentru autocarele cu peste 23 de locuri pe scaun, rovinieta va costa între 306 și 397 de lei pentru o singură zi, iar abonamentul anual va varia între 3.400 și 4.420 de lei, în funcție de norma EURO.

Taxele vor fi actualizate anual în funcție de inflație

Proiectul prevede și un mecanism automat de actualizare a valorii rovinietei. Astfel, cuantumul taxei de drum va fi ajustat anual până la data de 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

„Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”

Noile măsuri fac parte din planul autorităților de a încuraja utilizarea vehiculelor mai puțin poluante și de a alinia sistemul de taxare din România la politicile europene privind reducerea emisiilor. Proiectul se află momentan în dezbatere publică, iar forma finală poate suferi modificări înainte de adoptare.

Agerpres