Europa League: FCSB a pierdut cu 1-2 cu Bologna

Formația pregătită de Elias Charalambous a intrat greu în meci, iar Bologna a profitat. Danezul Odgaard a deschis scorul în minutul 9, după o greșeală a lui Șut, iar trei minute mai târziu, Dallinga a majorat diferența, după o fază confuză în care portarul Târnovanu a respins în față.

FCSB a încercat să revină în joc, dar prima parte de joc i-a aparținut lui Lukasz Skorupski, portarul italienilor, care a avut trei intervenții decisive în fața lui Ngezana, Șut și Thiam.

După pauză, schimbările efectuate de Charalambous au avut efect. Bîrligea, intrat în locul lui Compagno, a redus din diferență în minutul 54, după o centrare a lui Miculescu deviată în fața porții.

Roș-albaștrii au forțat egalarea, însă fără succes. În final, Târnovanu a evitat un scor mai sever, intervenind decisiv la ocaziile lui Orsolini și Ferguson, în timp ce bara a salvat FCSB în minutul 85.

(sursa: Mediafax)