Explozie pe piața transferurilor: Topul fotbaliștilor care au dat lovitura în acest sezon

Cea mai spectaculoasă ascensiune îi aparține lui Yan Diomande. Transferat de RB Leipzig de la CD Leganés, după doar câteva apariții în La Liga, atacantul ivorian a explodat în Bundesliga. Valoarea sa de piață a crescut de la 1,5 milioane de euro la 75 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar Liverpool FC îl are în vizor pentru perioada de transferuri din vară.

Pe locul al doilea se află Lennart Karl, noua revelație a celor de la Bayern Munich. La doar 18 ani, jucătorul a devenit rapid o piesă importantă în echipa antrenată de Vincent Kompany. Cota sa a crescut spectaculos, de la 1,5 milioane la 60 de milioane de euro, fiind considerat un potențial viitor internațional german.

Podiumul este completat de Fermín López, mijlocașul celor de la FC Barcelona, care și-a consolidat statutul în echipă și a ajuns la o valoare de piață de 100 de milioane de euro.

Clasamentul este dominat de jucători tineri, cu evoluții constante în campionate puternice, ceea ce confirmă tendința cluburilor de a investi în fotbaliști de viitor, potrivit as.ro.

10 cele mai mari creșteri de cotă în sezonul 2025-2026

Yan Diomande: +73,5 mil. € (75 mil. €) Lennart Karl: +58,5 mil. € (60 mil. €) Fermín López: +50 mil. € (100 mil. €) Luka Vušković: +48 mil. € (60 mil. €) Jacquet: +45 mil. € (55 mil. €) Arda Güler: +45 mil. € (90 mil. €) Michael Olise: +40 mil. € (140 mil. €) Antoine Semenyo: +35 mil. € (75 mil. €) Nick Woltemade: +35 mil. € (65 mil. €) Kofane: +35 mil. € (50 mil. €)

Aceste ascensiuni spectaculoase confirmă dinamica accelerată a pieței transferurilor și interesul tot mai mare pentru jucătorii tineri care pot face diferența la cel mai înalt nivel.