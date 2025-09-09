Ioan Varga a blocat transferul lui Louis Munteanu la Celtic: „Am discutat cu el și a înțeles”

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, a confirmat că a avut o discuție decisivă cu internaționalul român Louis Munteanu, în urma căreia jucătorul a acceptat să rămână în România. Clujenii au refuzat inclusiv o ofertă de 6,9 milioane de lire sterline venită din partea lui Celtic, iar atacantul de 23 de ani a fost aproape să forțeze transferul, lipsind de la antrenamente după eliminarea cu Häcken, scor 2-7, potrivit Daily Record.

„Am discutat cu Louis, era normal să o fac. I-am arătat ofertele primite, dovadă că nu vorbeam la întâmplare când spuneam că este o sumă foarte mare, dar firească pentru cel mai bun jucător din campionat. I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la un transfer și a înțeles. Până la urmă mi-a spus că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. La valoarea lui, sigur vor veni și alte oportunități importante”, a declarat Ioan Varga pentru Digi Sport.

Potrivit presei din Scoția și Spania, Louis Munteanu s-a aflat și pe listele celor de la Rennes, Valencia și Olympiacos, însă niciuna dintre oferte nu a fost considerată suficient de avantajoasă pentru club sau pentru jucător. În plus, Mircea Lucescu ar fi avut un rol esențial în readucerea atacantului la echipă, după momentul de criză.