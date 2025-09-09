x close
Ioan Varga a blocat transferul lui Louis Munteanu la Celtic: „Am discutat cu el și a înțeles”

de Vali Deaconescu    |    09 Sep 2025   •   15:19
Sursa foto: Hepta/Louis Munteanu

Atacantul Louis Munteanu rămâne, deocamdată, la CFR Cluj, după ce patronul Ioan Varga a decis să blocheze plecarea sa în ultima zi de mercato. Fotbalistul dorit de Celtic, Rennes, Valencia și Olympiacos a fost convins să continue în Gruia, în ciuda ofertelor consistente primite din străinătate.

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, a confirmat că a avut o discuție decisivă cu internaționalul român Louis Munteanu, în urma căreia jucătorul a acceptat să rămână în România. Clujenii au refuzat inclusiv o ofertă de 6,9 milioane de lire sterline venită din partea lui Celtic, iar atacantul de 23 de ani a fost aproape să forțeze transferul, lipsind de la antrenamente după eliminarea cu Häcken, scor 2-7, potrivit Daily Record.

„Am discutat cu Louis, era normal să o fac. I-am arătat ofertele primite, dovadă că nu vorbeam la întâmplare când spuneam că este o sumă foarte mare, dar firească pentru cel mai bun jucător din campionat. I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la un transfer și a înțeles. Până la urmă mi-a spus că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. La valoarea lui, sigur vor veni și alte oportunități importante”, a declarat Ioan Varga pentru Digi Sport.

Potrivit presei din Scoția și Spania, Louis Munteanu s-a aflat și pe listele celor de la Rennes, Valencia și Olympiacos, însă niciuna dintre oferte nu a fost considerată suficient de avantajoasă pentru club sau pentru jucător. În plus, Mircea Lucescu ar fi avut un rol esențial în readucerea atacantului la echipă, după momentul de criză.

Subiecte în articol: Louis Munteanu Ioan Varga celtic celtic glasgow transfer
