Mbappé lansează un mesaj critic către Real Madrid după egalul cu Girona: Trebuie să schimbăm ritmul

„Nu este rezultatul pe care ni-l doream. Dar campionatul continuă și este foarte lung”, a scris Mbappé luni pe Instagram, cont care are peste 128 de milioane de urmăritori.

Atacantul a subliniat nevoia de schimbare a dinamicii echipei. „Trebuie să schimbăm ritmul și să arătăm cine suntem ca echipă”, a completat Mbappé.

Kylian Mbappé a marcat golul de egalare de la punctul cu var, însă un alt gol reușit de acesta în minutul 40 a fost anulat de arbitru după ce în urma analizei VAR s-a stabilit că francezul a atins mingea cu mâna înainte de a șuta.

În acest sezon, Mbappé a adunat 23 de goluri și 3 pase de gol în 19 partide, rămânând principalul marcator al campioanei Spaniei.

În urma remizei cu Girona, al treilea egal în ultimele trei partide, Real Madrid a coborât pe locul secund în clasament, la un punct în urma Barcelonei.

(sursa: Mediafax)