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La Liga 2026-2027: Când vedem El Clasico și cu cine debutează Rațiu și Radu

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   23:00
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La Liga 2026-2027: Când vedem El Clasico și cu cine debutează Rațiu și Radu
Hepta/Rațiu ar putea părăsi campionatul Spaniei

Programul sezonului 2026-2027 din La Liga a fost stabilit marți, iar cele mai așteptate confruntări ale campionatului spaniol și-au aflat datele de disputare. Noul sezon va debuta în weekendul 15-16 august și va cuprinde 38 de etape.

Capul de afiș rămâne „El Clásico”, disputa tradițională dintre Real Madrid CF și FC Barcelona. Prima confruntare este programată în etapa a 10-a, în weekendul 25 octombrie, iar returul în etapa a 35-a, în weekendul 9 mai 2027, pe stadionul Santiago Bernabéu.

Și derby-ul Madridului are deja datele stabilite. Real Madrid CF și Atlético Madrid se vor întâlni în etapele a 7-a și a 30-a, în weekendurile 20 septembrie și 4 aprilie 2027, returul urmând să se dispute pe Santiago Bernabéu.

Derby-ul catalan dintre RCD Espanyol și FC Barcelona este programat în etapa a 18-a, în weekendul 3 ianuarie 2027, la Cornellà, în timp ce returul va avea loc în etapa a 32-a, în weekendul 18 aprilie 2027, pe Camp Nou.

Sezonul prezintă interes și pentru fotbalul românesc, prin prezența a doi internaționali în La Liga.

Andrei Rațiu va începe campionatul alături de Rayo Vallecano pe terenul celor de la Sevilla FC. Rațiu, însă, ar putea părăsi campionatul Spaniei în această vară, fiind dorit de Napoli și Bayer Leverkusen, potrivit informațiilor publicate luni de Marca.

Portarul Ionuț Radu va debuta pentru RC Celta de Vigo pe teren propriu împotriva formației CA Osasuna.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: la liga el clasico
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