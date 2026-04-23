x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Verdict crunt pentru Lamine Yamal: Out până la finalul campionatului

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   22:45
Sursa foto: Hepta/Yamal s-a accidentat chiar în timp ce marca

Lamine Yamal a suferit o accidentare la bicepsul femural, dar este așteptat să fie apt pentru Campionatul Mondial, a anunțat joi clubul FC Barcelona.

„Testele au confirmat că Lamine Yamal are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng”, a transmis Barcelona, conform AFP.

Formația catalană a precizat că Yamal va rata restul sezonului și este așteptat să fie disponibil pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în acest an.

Yamal s-a accidentat în victoria Barcelonei cu 1-0 în fața Celtei Vigo, miercuri, în La Liga.

După ce a marcat din penalty în fața lui Ionuț Radu, Yamal a simțit imediat dureri, a cerut intervenția medicilor și s-a întins pe gazon. Acesta a fost înlocuit de Roony Bardghji.

În urma victoriei, Barcelona s-a desprins la nouă puncte în fruntea clasamentului față de Real Madrid, cu șase etape rămase, inclusiv un El Clasico programat pe 10 mai.

Cu două zile înainte de accidentare, Lamine Yamal a câștigat premiul pentru „Tânărul sportiv al anului” la Gala Laureus 2026.

Spania își începe parcursul la Campionatul Mondial pe 15 iunie, în Grupa H, împotriva Capului Verde. Va juca apoi cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, și cu Uruguay, șase zile mai târziu.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: Lamine Yamal Barcelona
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri