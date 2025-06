Lăsați-ne să ne pregătim pentru baraj!

Când pe 13 decembrie s-au tras la sorți grupele de calificare pentru mondialul de anul viitor am răsuflat ușurați. Toate păreau că sunt astfel aranjate încât să ne calificăm. România nimerise în cea mai ușoară grupă, cu adversari abordabili. Nu nimerisem cu nume grele ca Franța, Spania, Germania sau Anglia.

Ne-a fost repartizată din lista capilor de serie cea mai mică echipă mare, Austria, și începusem să visăm frumos, că ne vom distra cu Bosnia, Cipru, San Marino și că putem învinge Austria. Optimismul nostru se mai baza pe ceva: venirea lui Mircea Lucescu, care „va scoate untul din această generație”. Care generație a făcut o figură destul de frumoasă la EURO 2024, urmată de un parcurs excelent în Liga Națiunilor, iar pe buzele tuturor era doar calificarea directă la Campionatul Mondial.

Calculele pe care le-am făcut la începutul anului nu mai au nicio legătură cu realitatea de acum, după 3 meciuri. Visul frumos că am putea avea 10 puncte la jumătatea campaniei de calificare s-a spulberat repede, chiar după primul meci, acasă, cu Bosnia, pe care l-am pierdut. Șansa de a rămâne în cărțile calificării era să învingem în Austria. Care Austria, fără să se străduiască prea mult, ne-a dat o lecție de fotbal.

Chiricheș: „De acum trebuie să câştigăm toate meciurile”

Declarația lui Chiricheș de la finalul meciului a stârnit zâmbete printre suporterii naționalei noastre. „E clar că acum trebuie să câştigăm toate meciurile ca să avem o şansă la primul loc. Sper să ne revenim şi să reuşim să facem acest lucru”, a spus fostul căpitan. Însă nu este suficient. Ar mai trebui ca San Marino că câștige cu Austria, apoi să încurce și Bosnia și Cipru, scenariu mai mult decât imposibil.

În consecință, varianta calificării de pe primul loc s-a dus. Mai sunt două căi. Prima este să ne clasăm pe locul 2 în această grupă și că jucăm barajul pentru calificare de pe o poziție de cap de serie. A doua cale este deja asigurată prin câștigarea, în toamna trecută, a grupei din Liga Națiunilor. Însă naționala noastră nu va avea statut de favorită și am putea juca baraj cu Polonia, Suedia, Norvegia, Turcia, Croația sau Cehia dacă acestea vor termina pe locurile 2 din grupe. Altfel am putea avea adversari chiar Olanda, Belgia sau Italia.

La Mondialul de anul viitor din SUA, Mexic și Canada, Europa trimite 16 echipe. Cele 12 câștigătoare ale grupelor și alte patru care vor câștiga barajul echipelor de pe locul 2 și Liga Națiunilor. Pe scurt, din cele 16 echipe care vor cele două runde de baraj se califică doar 4.

Sarcina lui Mircea Lucescu

Există totuși și părți bune. Chiar dacă am ieșit din calculele calificării directe de pe primul loc, avem totuși asigurat un loc în barajul de anul viitor. În consecință, Mircea Lucescu are aproape un an la dispoziție să pregătească acel baraj și să alcătuiască, să formeze, să crească, să inventeze o echipă cu care să câștigăm cele două confruntări decisive din februarie 2026. Până atunci mai are cinci meciuri în această grupă, în care am mai avea ca obiectiv doar ocuparea locului 2, și să fim în urna capilor de serie. Pentru asta trebuie însă să depășim Bosnia, iar mâine să învingem obligatoriu Cipru.

Și într-un caz, și-n altul, că terminăm sau nu pe locul 2, trebuie să ne pregătim serios pentru baraj, iar meciurile rămase trebuie să fie niște meciuri-școală tratate foarte serios, în care „Il Luce” să cearnă toți jucătorii până ajunge la un prim „11” cu care să nu avem emoții nici pentru calificare, nici în America, la turneul final. Sarcina selecționerului este însă grea și cât este el de mare antrenor îi cam lipsește materia primă de calitate, jucătorii de valoare. De exemplu, naționala Austriei a avut sâmbătă jucători de la Bayern Munchen și Dortmund, echipe care, începând de sâmbătă, vor participa la Campionatul Mondial al Cluburilor. Unde vor participa jucătorii noștri de națională? Cei mai norocoși se vor pregăti de tururile preliminare ale Champions League și Conference League.

Fără Stanciu cu Cipru

Forțat de împrejurări, Mircea Lucescu va trebui să facă pentru meciul de mâine cu Cipru o echipă fără Stanciu, care a primit în meciul cu Austria un cartonaș galben și este suspendat. Teoretic, la cum a jucat în ultimele meciuri Stanciu, nu ar trebui să fie o dramă. Pentru el transferul din zona Golfului în Italia ar trebui să-i resusciteze cariera. Desigur, Genoa nu este o echipă de top în Italia, însă să ai de-a lungul sezonului adversari de calibrul lui Juventus, Inter Milano, Napoli, AS Roma sau AC Milan, ar trebui să fie foarte motivant.

În ceea ce privește meciul de mâine, un înlocuitor pentru Stanciu ar putea fi Șut, care a intrat pe final la Viena și a făcut-o destul de bine. Totuși de ce se încăpățânează Mircea Lucescu să facă atât de târziu schimbările? Era evident că Stanciu nu este în formă și din cauza asta Bîrligea și Drăguș nu au avut parte de nicio pasă de la căpitanul Stanciu, de nicio lansare, de nimic util, făcând din cei doi atacanți șomeri de lux pe teren.

În poartă va fi cel mai probabil Horațiu Moldovan, cel mai bun român de pe teren la Viena, linia de fund va fi formată tot din Rațiu, Mihai Popescu, Burcă și Bancu. La mijloc vor fi 2-3 schimbări provocate de suspendarea lui Stanciu. Astfel, este posibil să joace o formulă cu patru mijlocași, Chiricheș, Răzvan Marin, Marius Marin, Șut, sau, într-o formulă de trei cu Chiricheș, Răzvan Marin și Șut. În atac ar trebui găsită o soluție în locul lui Dennis Man, care este total ieșit din formă în ultima vreme, fapt pentru care nici Cristi Chivu nu l-a mai folosit la Parma. Din păcate, înlocuitorul lui obișnuit, Ianis Hagi, este accidentat. Moruțan abia a revenit după o lungă accidentare și nu este încă la un nivel mulțumitor. O variantă ar putea fi David Miculescu, care a și debutat cu Austria și a jucat cu mult curaj cele 15 minute pe care le-a avut la dispoziție. Vârful titular va fi incontestabil Bîrligea, dar trebuie găsită o soluție și în locul lui Drăguș. Florin Tănase sau Mitriță sunt în acest moment într-o formă mai bună, însă au și ei nevoie de pase de la mijlocași.

Teoretic, mâine vom învinge naționala Ciprului, însă așa am spus și înaintea meciului cu Bosnia, tot acasă și tot în fața a 50.000 de spectatori.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹