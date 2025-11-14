Mbappé, primul fotbalist al secolului XXI care atinge 400 de goluri înainte de a împlini 27 de ani

Golul cu numărul 400 a fost al doilea marcat de Mbappé în victoria Franței cu 4-0 împotriva Ucrainei, joi noapte, în preliminariile Cupei Mondiale.

Potrivit statisticilor prezentate vineri de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, trei borne importante din cariera lui Mbappé au fost atinse tot în tricoul naționalei: golul 100 împotriva Andorrei (iunie 2019), golul 300 contra Gibraltarului (noiembrie 2023) și, acum, golul 400.

Deși ritmul său de acumulare a golurilor este în acest moment mai rapid decât cel al lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la aceeași vârstă, Mbappé rămâne departe de recordul absolut stabilit de Pelé. Legenda braziliană a ajuns la 400 de goluri la doar 23 de ani și 4 zile.

Mbappé este al treilea francez care depășește borna de 400 de goluri, după Karim Benzema (503) și Thierry Henry (411).

Repartizarea celor 400 de goluri este următoarea: 27 pentru Monaco, 246 pentru PSG, 62 pentru Real Madrid și 55 pentru naționala Franței.

Cei mai tineri marcatori ai secolului XXI care ating 400 de goluri:

1. Kylian Mbappé, Franța, 26 ani, 328 zile, 13.11.2025 - Franța - Ucraina 4-0 Preliminarii CM

2. Lionel Messi, Argentina, 27 ani, 95 zile, 27.09.2014 - Barcelona - Granada 6-0 La Liga

3. Cristiano Ronaldo, Portugalia, 28 ani, 335 zile, 06.01.2014 - Real Madrid - Celta 3-0 La Liga

4. Neymar, Brazilia, 29 ani, 274 zile, 06.11.2021 - PSG - Bordeaux 3-2 Ligue 1

(sursa: Mediafax)