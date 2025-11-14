Mbappé, primul fotbalist al secolului XXI care atinge 400 de goluri înainte de a împlini 27 de ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   15:15
Sursa foto: Hepta/Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a devenit cel mai tânăr fotbalist al secolului al XXI-lea care ajunge la 400 de goluri marcate în carieră, reușind performanța la vârsta de 26 de ani și 328 de zile. Francezul este primul jucător al secolului care atinge pragul înainte de 27 de ani și al patrulea înainte de 30 de ani.

Golul cu numărul 400 a fost al doilea marcat de Mbappé în victoria Franței cu 4-0 împotriva Ucrainei, joi noapte, în preliminariile Cupei Mondiale.

Potrivit statisticilor prezentate vineri de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, trei borne importante din cariera lui Mbappé au fost atinse tot în tricoul naționalei: golul 100 împotriva Andorrei (iunie 2019), golul 300 contra Gibraltarului (noiembrie 2023) și, acum, golul 400.

Deși ritmul său de acumulare a golurilor este în acest moment mai rapid decât cel al lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la aceeași vârstă, Mbappé rămâne departe de recordul absolut stabilit de Pelé. Legenda braziliană a ajuns la 400 de goluri la doar 23 de ani și 4 zile.

Mbappé este al treilea francez care depășește borna de 400 de goluri, după Karim Benzema (503) și Thierry Henry (411).

Repartizarea celor 400 de goluri este următoarea: 27 pentru Monaco, 246 pentru PSG, 62 pentru Real Madrid și 55 pentru naționala Franței.

Cei mai tineri marcatori ai secolului XXI care ating 400 de goluri:

1. Kylian Mbappé, Franța, 26 ani, 328 zile, 13.11.2025 - Franța - Ucraina 4-0 Preliminarii CM
2. Lionel Messi, Argentina, 27 ani, 95 zile, 27.09.2014 - Barcelona - Granada 6-0 La Liga
3. Cristiano Ronaldo, Portugalia, 28 ani, 335 zile, 06.01.2014 - Real Madrid - Celta 3-0 La Liga
4. Neymar, Brazilia, 29 ani, 274 zile, 06.11.2021 - PSG - Bordeaux 3-2 Ligue 1

(sursa: Mediafax)

