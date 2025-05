Mbappe va prelua tricoul cu numărul 10 la Real Madrid, după plecarea lui Modric

Conform emisiunii sportive El Chiringuito, Real Madrid i-a propus lui Mbappe să-şi schimbe numărul de pe tricou în sezonul viitor. Astfel, el a urma să renunţe la numărul 9 cu care a evoluat în actualul sezon, primul disputat de francez sub culorile clubului spaniol după plecarea sa de la Paris Saint-Germain.



Tricoul cu numărul 10 a devenit vacant după anunţul făcut săptămâna trecută de Luka Modric, care pleacă de la Real Madrid după 13 ani petrecuţi pe Santiago Bernabeu.



Niciuna dintre părţi nu a făcut vreun comentariu pe această temă, însă conform unui jurnalist de la El Chiringuito, campionul mondial din 2018 nu s-a aflat la originea propunerii schimbării numărului de pe tricou, dar urmează să o accepte.



"Ideea celor de la Real Madrid este să-i ofere numărul 10 lui Kylian Mbappe. El nu l-a solicitat, mi-a spus că nu este un lucru care vine din partea sa. Este o mişcare strategică, pentru că Mbappe este numărul 10 la naţionala Franţei. Cred că, în final, el îl va alege şi asta are foarte mult sens", a explicat ziaristul Edu Aguirre în cursul emisiunii de luni.



