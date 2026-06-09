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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Lionel Messi, confirmat în echipa Argentinei pentru următoarele meciuri

Lionel Messi, confirmat în echipa Argentinei pentru următoarele meciuri

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   22:00
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Lionel Messi, confirmat în echipa Argentinei pentru următoarele meciuri
Hepta/ Starul argentinian, inclus pe lista oficială a lotului

Messi a fost convocat în lotul Argentinei și va juca la al șaselea său Campionat Mondial.

Federația Argentiniană de Fotbal a publicat lista cu 26 de jucători incluși în lotul final pentru Cupa Mondială din 2026.

Turneul va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Atacantul Lionel Messi a fost convocat în echipa națională de mondiale pentru a șasea oară. Anterior, clubul Inter Miami din Liga Majoră de Fotbal din America de Nord (MLS) a anunțat că atacantul în vârstă de 38 de ani a suferit o entorsă musculară la piciorul stâng. Nu a fost anunțat un calendar de recuperare.

Următorii au fost, de asemenea, convocați la echipa națională:

Portari : Emiliano Martinez, Jeronimo Rulli și Juan Musso;
Fundași : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leonardo Balerdi și Facundo Medina;
Mijlocași: Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Thiago Almada și Nico Paz;
Atacanți: Nico González, Julian Álvarez, Giuliano Simeone, Flaco López și Lautaro Martínez.
Argentina este campioana mondială en-titre.

În faza grupelor viitorului turneu, va înfrunta Austria, Algeria și Iordania.

Cu echipa națională a Argentinei, Messi a câștigat Cupa Mondială (2022) și Copa América (2021, 2024), precum și aurul olimpic (2008).

Cu 48 de trofee în palmares, Leo Messi este cel mai decorat fotbalist din istorie.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: messi lotul argentinei
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