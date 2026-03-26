Mircea Lucescu: Meciul a fost extrem de echilibrat. Îmi pare rău pentru băieţi

"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundaşul meu, Raţiu, nu făcea greşeala aia... În afară de un şut pe poartă nu au avut mare lucru. Ştiam că în momentul de faţă echipa Turciei este la un nivel superior echipei României. Raţiu a întâlnit un jucător extraordinar, dar în momentul acela nu a fost extrem de atent. Dar acum nu mai contează, el a ezitat, iar celălalt i-a luat faţa cu furie şi a marcat. Dar în rest meciul a fost echilibrat, am avut şi noi ocaziile noastre. Am avut şi acea fază cu Hagi. Am avut destul de multă reticenţă la ieşirea noastră din apărare, mai ales în prima repriză, apoi lucrurile s-au schimbat. Nu pot să spun că turcii nu ne-au dominat, dar nu categoric. Îmi pare rău pentru băieţi, pentru că s-au pregătit foarte bine pentru acest meci. Au avut două zile la dispoziţie, nu au avut timp să se antreneze împreună. Burcă şi Drăguşin nu s-au mai văzut de un an de zile. Cu toate astea au răspuns foarte bine. Îmi pare rău pentru ei că nu au reuşit să obţină această calificare'', a declarat Lucescu.



Reputatul tehnician a afirmat totodată că apreciază calităţile jucătorilor turci şi că îi vede calificaţi la turneul final al Cupei Mondiale.



"Toţi jucătorii turci m-au îmbrăţişat cu o recunoştinţă extraordinară. Asta înseamnă să laşi urme, şi eu am întinerit atunci echipa naţională pentru că aşa mi s-a cerut. Asta a fost o satisfacţie importantă pentru mine. Sper ca acelaşi lucru să poate spune şi jucătorii români despre mine atunci când va fi timpul. Turcia are o echipă foarte bună, cu un potenţial extraordinar. Îmi place foarte mult antrenorul, ştiu ce potenţial are, ştiu că dă încredere jucătorilor tineri. Şi eu îi văd calificaţi pentru turneul final, pentru că sunt jucători de valoare", a spus antrenorul român.



Mircea Lucescu a explicat şi motivele care au dus la o diferenţă de valoare între fotbalul turc şi cel românesc.



"În fotbalul românesc s-au făcut foarte multe greşeli, jucătorii români nu se mai pregătesc aşa cum o făceau înainte. Turcia a crescut jucători tineri şi în momentul de faţă fotbalul turcesc trece printr-un moment mai favorabil comparativ cu fotbalul românesc. Fotbalul românesc trebuie să revină, pentru că jucătorii au calităţi să revină la nivelul acesta. Problema este că noi avem jucători de 2-300.000 şi ei de 70 de milioane. Dar fotbalul românesc nu a pierdut din calităţile pe care le-a avut şi care au contribuit la creşterea fotbalului turc", a mai spus Mircea Lucescu.





Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.



Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, în urmă cu 28 de ani. Tricolorii sunt la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 şi 2014.



Meciul de la Istanbul a fost decis de golul marcat de Ferdi Kadioglu (53).



Turcia, care nu a mai participat la Cupa Mondială din 2002, când obţinea medaliile de bronz, va juca finala play-off-ului cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.



România va juca un meci amical pe 31 martie, în deplasare, cu învinsa dintre Slovacia şi Kosovo, scrie AGERPRES