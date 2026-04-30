Președintele FIFA: Iranul va participa categoric la Cupa Mondială 2026 din SUA

Vreau să confirm fără ambiguitate că Iranul va participa categoric la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iran va juca în Statele Unite ale Americii”, a afirmat Gianni Infantino.

Participarea Iranului ridicase semne de întrebare în contextul conflictului militar aflat în desfășurare de peste două luni între Iran, Israel și Statele Unite ale Americii.

La începutul conflictului declanșat pe 28 februarie, autoritățile iraniene au evocat posibilitatea boicotării competiției. Ulterior, au solicitat mutarea meciurilor echipei naționale în Mexic, cerere respinsă de FIFA.

Președintele american Donald Trump declarase anterior că fotbaliștii iranieni ar putea să nu fie „în siguranță” în Statele Unite, deși sunt „bineveniți”.

Reprezentativa Iranului a fost repartizată în Grupa G și va întâlni Noua Zeelandă pe 16 iunie la Inglewood, apoi Belgia pe 21 iunie, tot la Inglewood, iar pe 27 iunie va juca împotriva Egiptului la Seattle.

Iranul este singura țară dintre cele 211 federații membre FIFA care nu participă la congresul organizat în Canada.

