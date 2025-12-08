Probleme la Inter Milano înainte de confruntarea cu Liverpool din Champions League

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   17:45
Prezența fundașuluiu elvețian Manuel Akanji este incert pentru confruntarea dintre Inter Milano și Liverpool, programată marți seară pe stadionul San Siro, după ce a lipsit de la antrenamentul de luni din cauza unei gripe.

Akanji a fost o prezență constantă în acest sezon în echipa antrenată de românul Cristian Chivu, atât în campionat, cât și în UEFA Champions League. Elvețianul a lipsit de la antrenamentul de luni dimineață, potrivit Gazzetta dello Sport.

Akanji a ratat, în acest sezon, doar partida de Cupa Italiei cu Venezia și nu a fost schimbat niciodată în cele 12 meciuri disputate în Serie A ca titular.

În Liga Campionilor a început în primul unsprezece împotriva lui Ajax și Atletico Madrid, iar în celelalte partide a intrat de pe bancă.

În cazul în care starea sa nu îi va permite să fie folosit, Chivu îl are ca opțiune alternativă pe postul lui Akanji pe danezul Yann Aurel Bisseck.

Partida dintre Inter și Liverpool este programată marți, de la ora 22:00, și contează pentru etapa a șasea din faza ligii.

Echipa pregătită de Cristi Chivu ocupă locul 4 în clasament, cu 12 puncte, la egalitate cu Paris Saint-Germain, Bayern Munchen și Real Madrid, și la 3 puncte în urma liderului, Arsenal Londra.

