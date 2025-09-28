Qatar va găzdui turneul final al Cupei Intercontinentale de fotbal

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   15:40
Sursa foto: Hepta

Qatar va găzdui pentru al doilea an consecutiv faza finală a Cupei Intercontinentale de fotbal, a anunțat Federația Internațională de Fotbal - FIFA.

Cele trei meciuri rămase ale competiției vor avea loc în decembrie, după ce anul trecut Qatar a fost gazda fazei finale câștigate de Real Madrid.

Deținătorii titlului din UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, s-au calificat direct în finala programată pe 17 decembrie, o săptămână după ce câștigătoarea CONCACAF Champions Cup, Cruz Azul, va juca împotriva campioanei CONMEBOL Copa Libertadores pentru a ajunge în playoff.

Echipa egipteană Pyramids a obținut deja un loc în playoff, echivalentul unui semifinale, după ce a învins pe Al-Ahli din Arabia Saudită, marți. Câștigătoarea acestui meci va întâlni PSG în finală.

Turneul anual, organizat pentru prima dată în 2024, reunește campioanele de club ale celor șase confederații FIFA.

