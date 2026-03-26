Turcia – România 1-0. Naționala ratează barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026

Naționala de fotbal a României a ratat și ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a fost învinsă la limită de naționala Turciei, diferența pe tabelă fiind făcută de golul lui Kadioglu, din minutul 53, scrie as.ro

Kadioglu a primit o pasă senzațională de la Arda Guler, acesta apare nemarcat în careu și îl învinge pe Ionuț Radu.

Ianis Hagi a avut o ocazie uriaşă în meciul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Internaţionalul român a fost aproape să restabilească egalitatea pe tabelă.

România nu va fi prezentă la World Cup 2026, după eşecul de la Istanbul, 0-1 cu Turcia. Pentru tricolori, urmează o nouă eră, sub conducerea lui Gică Hagi, iar meciurile vor fi exclusiv în Universul Antena.

După finala mică de marţi, 31 martie, pe care tricolorii o vor disputa cu pierzătoara dintre Slovacia şi Kosovo, urmează cel mai probabil numirea lui Gică Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, cel care a dat totul pentru a ne duce la World Cup 2026.