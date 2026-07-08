Ronaldo, un ultim act fără strălucire

Atacantul portughez a fost prezent în joc, a cerut mingea, a încercat să construiască, dar aproape fiecare acțiune importantă s-a stins la el. Au lipsit explozia, inspirația și acel moment de geniu care l-a făcut celebru timp de aproape două decenii.

Spania a controlat meciul cu maturitate și a profitat de fiecare ezitare a lusitanilor. A fost victoria unei echipe mai bine organizate în fața unei generații portugheze care pare să fi ajuns la capătul unui ciclu.

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Pentru Ronaldo rămâne un final amar. Unul departe de scenariul hollywoodian pe care și l-ar fi dorit.

Balogun n-a salvat America, iar Belgia a pus capăt circului

Cel mai discutat episod al optimilor a avut un deznodământ ironic. Folarin Balogun, atacantul căruia i-a fost anulat cartonașul roșu după un scandal fără precedent, nu a schimbat cu nimic soarta Statelor Unite.

Presiunile politice, reacțiile vehemente și intervențiile care au culminat cu anularea suspendării au creat un precedent extrem de periculos. UEFA a reacționat imediat și a transmis că asemenea ingerințe nu vor fi tolerate în competițiile europene. Dacă FIFA a fost dispusă să deschidă această ușă, forul european a avut grijă să spună clar că ea rămâne închisă pe continent.

Pe teren însă, fotbalul a pus lucrurile în ordine. Belgia a câștigat categoric, 4-1, iar Balogun a avut o prestație modestă, departe de statutul de salvator în care fusese împins. Belgienii au intrat pe teren cu ambiția unei echipe care a simțit că trebuie să răspundă prin fotbal la zgomotul din afara stadionului. Au fost superiori din primul până în ultimul minut și s-au calificat fără emoții.

SUA și-au atins limita

Dincolo de controverse, trebuie spus un lucru simplu. Naționala Statelor Unite și-a atins nivelul maxim.

Nu este o echipă de sferturi de finală la un Campionat Mondial doar pentru că organizează turneul. Au plecat acasă și naționale cu mult mai multă tradiție, precum Germania, Olanda sau Portugalia. Nu este nicio dramă că americanii au fost eliminați.

Poate doar Donald Trump să considere rezultatul un eșec personal. După scandalul creat în jurul lui Balogun, impresia a fost că următorul pas ar fi fost o decizie administrativă prin care SUA să fie trimise direct în finală. Din fericire pentru fotbal, calificările încă se obțin pe teren.

Sferturi de foc la Mondial. Haaland contra Kane, Spania testează noua generație a Belgiei

Capul de afiș al sferturilor este fără îndoială duelul dintre Anglia și Norvegia. Este confruntarea dintre doi cei mai prolifici atacanți ai ultimilor ani, Erling Haaland și Harry Kane, dar și întâlnirea dintre două generații care și-au propus să cucerească lumea. În spatele lor se află un duel la fel de spectaculos între Martin Odegaard și Jude Bellingham, doi dintre cei mai valoroși mijlocași ai momentului.

Anglia pornește cu un plus de experiență, însă Norvegia are suficient talent pentru a produce surpriza. Este meciul în care orice detaliu poate decide calificarea și, așa cum a demonstrat până acum, dacă-l scapi din marcaj pe Haaland de două ori, marchează de două ori.

Spania - Belgia, duelul care promite spectacol

Spania a eliminat greu Portugalia și tot încearcă să găsească echilibrul perfect între posesie și eficiență. S-a mizat mult pe Yamal, însă când întâlnești un fundaș ca Mendes e complicat să reușești toate „floricelele”. Acum îi va avea adversari pe banda dreaptă pe Trossard și pe De Cuyper, nu puternici ca portughezul Mendes, dar mai agili.

De partea cealaltă, Belgia vine după o demonstrație de forță împotriva Statelor Unite și pare una dintre cele mai în formă echipe rămase în competiție. Va fi un duel între două filosofii diferite, dar și între două loturi care au arătat că pot marca oricând. Dacă belgienii vor păstra intensitatea din optimi, Spania va avea, probabil, cel mai dificil test de până acum.

Franța nu are voie să subestimeze Marocul

Pe hârtie, Franța este mare favorită în duelul cu Maroc. Totuși, nord-africanii au demonstrat în ultimii ani că pot transforma fiecare meci într-o bătălie de uzură. Sunt disciplinați, agresivi și profită de orice greșeală, iar apărarea Franței este de multe ori naivă. Pentru francezi, pericolul nu este lipsa valorii, ci excesul de încredere. Dacă vor trata partida ca pe o simplă formalitate, pot avea surprize neplăcute.

Mondialul care a mutat discuțiile în afara terenului

Din păcate, înaintea acestor sferturi se vorbește aproape la fel de mult despre deciziile din birouri ca despre cele din teren. Scandalul provocat de anularea suspendării lui Balogun a lăsat urme serioase și a deschis o dezbatere despre independența arbitrajului și influența politicului în fotbal. UEFA s-a delimitat rapid și a transmis că astfel de precedente nu își au locul în competițiile europene, nici la capitolul arbitraj și nici în privința unor măsuri controversate precum pauzele de hidratare impuse la acest Mondial.

Poate că sferturile vor reuși, în sfârșit, să readucă în centrul atenției ceea ce ar trebui să conteze cel mai mult: fotbalul.