Scandalul Mondialului: Trump confirmă că l-a sunat pe președintele FIFA pentru cartonașul roșu

"Da, am vorbit cu Gianni (Infantino - n.r.)", a declarat preşedintele SUA în cadrul unui eveniment la Casa Albă.



"Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost fault. (...) Nu i-am spus ce să facă, nu-i pot spune ce să facă, şi nu cred că el a fost cel care a luat decizia", a adăugat Trump.



În plină desfăşurare a Cupei Mondiale găzduite în principal de Statele Unite, FIFA a produs o surpriză duminică, permiţându-i celui mai bun marcator al echipei SUA să evolueze în meciul din optimile de finală împotriva Belgiei, programat în noaptea de luni spre marţi.



Balogun urma să rateze meciul după ce a primit un cartonaş roşu în partida din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, miercurea trecută.



Această suspendare a fost ridicată, cu caracter condiţionat, de către comisia de disciplină a FIFA. A fost o decizie fără precedent care a stârnit un val de reacţii şi critici, amplificate şi mai mult de dezvăluirea intervenţiei lui Donald Trump.



Şeful statului subliniază adesea prietenia sa de lungă durată cu Gianni Infantino.



Într-o declaraţie amplă adresată presei luni, Donald Trump a criticat, de asemenea, arbitrul meciului împotriva Bosniei, brazilianul Raphael Claus.



Fără a-l numi direct, el l-a calificat drept "oribil" şi "foarte dubios", sugerând să se arunce o privire asupra "trecutului" său.



Donald Trump a susţinut că se pricepe "foarte bine la sport" şi că el însuşi a fost "un bun sportiv", recunoscând totodată că nu studiase anterior regulile fotbalului.



"Nici măcar nu ştiam ce este un cartonaş roşu. Când am aflat, mi-am spus: Nu se poate. Tipul ăsta (arbitrul - n.r.) pur şi simplu ridică mâna, iar cel mai bun jucător al tău nu va mai juca săptămâna viitoare sau în meciul următor", a spus el.



"Vom avea un lot complet" împotriva Belgiei, a declarat preşedintele cu satisfacţie.



Mai multe instituţii de presă din SUA au relatat că această campanie americană împotriva cartonaşului roşu a fost condusă de secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, şi de Andrew Giuliani, care conduce grupul de lucru al Casei Albe pentru organizarea Cupei Mondiale. Acesta din urmă este fiul lui Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump şi fost primar al oraşului New York.



Potrivit acestor instituţii de presă, oficialii de rang înalt au fost sprijiniţi de Scott Goodwin, un administrator de fonduri de investiţii care a contribuit financiar la angajarea selecţionerului echipei SUA, argentinianul Mauricio Pochettino.



Politico relatează că, în timpul convorbirii telefonice de joi dintre Donald Trump şi şeful forului fotbalistic mondial, "Infantino a ascultat cu atenţie, fără a face nicio promisiune",scrie AGERPRES