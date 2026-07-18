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Arbitrul meciului Spania - Argentina, legat de un scandal uriaș de corupție și prostituție

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   17:40
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Arbitrul meciului Spania - Argentina, legat de un scandal uriaș de corupție și prostituție
Arbitrul marii finale, contestat dur de fanii lui Messi

Tensiune maximă înainte de finala Cupei Mondiale! Publicația Daily Mail notează că delegarea slovenului Slavko Vincic la meciul de duminică dintre Argentina și Spania a declanșat o adevărată furtună în presa sud-americană. Jurnaliștii argentinieni privesc cu îngrijorare numirea, pe fondul unor speculații tot mai zgomotoase conform cărora parcursul campioanei mondiale la acest turneu ar fi fost „aranjat”.

Cine este arbitrul controversat

Vincic are 46 de ani. A condus finala Ligii Campionilor din 2024 și o semifinală de la Euro 2024. În 2020 a fost reținut de poliție la o petrecere privată în Bosnia. Descinderea viza o rețea de trafic de droguri și prostituție. Nu a fost niciodată pus sub acuzare. Vincic a explicat că se afla acolo întâmplător, pentru o întâlnire de afaceri, și că nu cunoștea persoanele arestate. Președintele arbitrilor sloveni a numit episodul o „serie de circumstanțe nefericite".

De ce sunt neliniștiți fanii argentinieni

Vincic a debutat la Cupa Mondială în 2022, la Qatar, chiar în meciul pierdut de Argentina în fața Arabiei Saudite. Este singurul meci al Argentinei pe care l-a arbitrat vreodată. De atunci, echipa lui Messi nu a mai pierdut niciun meci la turnee finale, câștigând inclusiv titlul mondial din 2022. La actuala ediție, Vincic a mai condus trei partide și a dat un cartonaș roșu, ecuadorianului Piero Hincapie.

Ce se întâmplă cu vremea la New York

Dincolo de controversa legată de arbitraj, organizatorii se confruntă și cu o problemă neașteptată. New York și New Jersey au emis o alertă privind calitatea aerului. Cauza este fumul de la incendiile de vegetație din Canada.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite efortul fizic în aer liber. Spania s-a antrenat deja afară, fără probleme vizibile. Argentina urmează să ajungă în New Jersey vineri.

Meciul este programat la MetLife Stadium, unde sunt așteptați peste 80.000 de spectatori.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Slavko Vincic Cupa Mondiala 2026
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