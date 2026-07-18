Donald Trump dă lovitura pe piețele financiare! Unde au ajuns banii câștigați din criptomonede

Criptomonedele au devenit oficial principala sursă de bogăție pentru familia Trump. Succesul financiar de anul trecut se datorează integral ecosistemului cripto dezvoltat alături de fiii săi, pilonii principali fiind platforma World Liberty Financial și jetonul tematic $TRUMP



O analiză a Reuters privind deținerile sale din ultimii doi ani arată că portofoliul său de acțiuni și obligațiuni a crescut de cel puțin patru ori în urma intrărilor masive de cripto. La finalul anului trecut, șeful statului deținea între 703 milioane de dolari și 2,6 miliarde de dolari în astfel de instrumente financiare, comparativ cu un nivel între 225 și 608 milioane de dolari la finalul lui 2024.



Deținerile din declarațiile financiare sunt indicate cu intervale în loc de cifre exacte. Reuters nu a putut stabili exact cum au fost alocați banii câștigați din cripto către activele mai puțin riscante.



Deși Trump a păstrat unele câștiguri din cripto, nouă experți în active digitale care au analizat datele Reuters au spus că declarațiile financiare ale președintelui arată activitatea economică personală a unui om care nu are încredere în cripto ca depozit principal al averii sale personale. În plus față de proiectul World Liberty Financial și memecoin, Trump nu a raportat că ar fi cumpărat acțiuni în două firme cripto listate, care sunt susținute de fii săi Eric Trump și Donald Trump Jr.



Deși președintele vorbește despre activele digitale ca frontieră a finanțelor, care fac din SUA capitala globală cripto, declarațiile financiare sugerează că strategia sa personală este să obțină câștiguri rapide din cripto prin implicarea în proiectul World Liberty Financial și memecoin, dar apoi își investește profiturile în active tradiționale, cum ar fi acțiuni și obligațiuni, a explicat Timothy Massad, director al Digital Assets Policy Project la Universitatea Harvard.



Declarațiile financiare ale oficialului american arată că încă are un număr mare de tokenuri digitale emise de World Liberty Financial, co-înființat de președinte și fii săi, și și-a majorat expunerea la monede digitale.



La finalul anului trecut, Trump deținea 15,75 miliarde tokenuri digitale World Liberty, evaluate la peste 50 milioane de dolari. Companiile Trump responsabile pentru gestionarea intereselor președintelui în World Liberty Financial și Trump dețineau cel puțin 160 milioane de dolari în bitcoin și ether, și până la șase milioane de dolari în alte tokenuri, la 31 decembrie 2025.



Într-un comunicat către Reuters, Casa Albă a precizat că activele președintelui sunt deținute în conturi administrate discreționar de instituții terțe independente.



La 1 iulie, Oficiul pentru Etica Guvernamentală (OGE) din Statele Unite a publicat documente din care reiese că președintele Donald Trump a obținut anul trecut venituri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari din operațiuni cu criptomonede.



Conform unei legi din 1978, președintele și vicepreședintele SUA sunt obligați să își declare veniturile și activele.



Documentele publicate - un total de 927 de pagini - arată că Trump a primit aproape 550 de milioane de dolari pentru relațiile cu platforma de criptomonede World Liberty Financial (WLF), fondată în septembrie 2025 de copiii săi și de fiul emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.



WLF a emis propria sa criptomonedă, WLFI, iar vânzările inițiale au adus 550 de milioane de dolari. Ulterior, însă, valoarea WLFI a scăzut de la 46 de cenți la doar șase cenți. În aprilie anul trecut, WLF a emis și o monedă digitală numită stablecoin, a cărei valoare este legată de o valută tradițională - dolarul.



Activitățile lui Trump în domeniul criptomonedelor au contribuit cel mai mult la creșterea de aproape trei ori a averii sale, de la 2,3 la 6,5 miliarde de dolari în perioada 2024-2026, a consemnat revista Forbes. Trump și cei trei fii ai săi au recuperat printr-o firmă intermediară, DT Marks Defi, încă 22,5 miliarde de WLFI, care valorează în prezent circa 1,3 miliarde de dolari.



Declarația de avere a președintelui include și redevențe conform unui acord de licență pentru criptomoneda denumită după el, $TRUMP, pusă în vânzare în ianuarie 2025, cu numai câteva ore înaintea începerii mandatului prezidențial. Documentele OGE arată că suplimentul respectiv a ajuns la 635 de milioane de dolari.



Casa Albă a respins existența oricărei probleme etice. Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Executivului de la Washington, a susținut într-un comunicat că 'nici președintele, nici familia sa nu s-au aflat și nu se vor afla niciodată într-o situație de conflict de interese'.



Kelly a adăugat că Trump 'a făcut cu mândrie din SUA capitala mondială a criptomonedelor', iar acțiunile lui sunt 'în interesul superior al poporului american'. 'Așa-zișii 'jurnaliști' care promovează contrariul nu fac decât să recircule aceeași narațiune obosită, falsă pe care democrații și presa tradițională o promovează de un deceniu'.



Trump a mai câștigat milioane de dolari și din produse cu efigia sa, de la articole vestimentare la autocolante pentru automobile, precum și din creșterea cotațiilor acțiunilor pe care le deține la mai multe companii din domeniul criptomonedelor, listate la bursă, cum ar fi platforma Coinbase. Vânzarea de biblii în parteneriat cu muzicianul country Lee Greenwood i-a mai adus peste 208.000 de dolari.



Activele președintelui sunt plasate într-un trust administrat de fiul său, Donald Jr. Statutul structurii respective prevede că poate fi dizolvată în orice moment, deci Trump poate redobândi controlul asupra activelor la sfârșitul mandatului prezidențial, în 2029.AGERPRES