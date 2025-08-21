Universitatea Craiova, victorie uriașă la Istanbul!

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   22:52
Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în turul play-off pentru grupele Conference League, în fața echipei Istanbul Bașakșehir, scor final 2-1 (1-0), pe stadionul turcilor de pe malul Bosforului.

Oltenii au deschis scorul în prima parte a jocului, în minutul 45+1, prin Alex Cicâldău, care a finalizat din șase metri o fază creată de Al Hamlawi.

În partea secundă, Carlos Mora a majorat diferența în minutul 61, profitând de o eroare a defensivei turce și finalizând un contraatac. Bașakșehir a redus din diferență în minutul 82 prin Teles, însă golul nu a mai fost suficient pentru a întoarce rezultatul.

Universitatea Craiova a controlat jocul pe parcursul celor 90 de minute, beneficiind de intervenții decisive ale portarului Isenko și de momente bune de construcție prin Bancu și Baiaram.

Returul va avea loc la Craiova, joi, 28 august.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: universitatea craiova
