De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante

De-a lungul celor 10 ani, postul tv a construit în jurul său o comunitate solidă, menținându-se constant în topul preferințelor publicului feminin și consolidându-și poziția în clasamentele de audiență. De la începutul acestui an, Happy ocupă locul 4, la nivelul publicului feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, în Prime Time şi locul 5 la nivelul întregii zile.

Lansat pe 8 martie 2016, postul tv și-a asumat încă de la început misiunea de a aduce în casele telespectatorilor producții care inspiră, emoționează și creează conexiune autentică. Zece ani mai târziu, Happy Channel își consolidează poziția în piață și rămâne un refugiu pentru emoții şi poveşti intrigante, într-un context global tot mai tehnologizat, dominat de automatizare și inteligență artificială.

Aniversarea din acest an stă sub semnul conceptului „10 ani de inteligență EMOT10NALĂ”, un manifest pentru feminitate, empatie și curaj – valori care definesc identitatea stației. Într-o lume tot mai rece, calculată și grăbită, Happy Channel a ales să pună în centrul său emoția reală și poveștile care reflectă complexitatea și forța femeilor de astăzi: curajoase, puternice şi deopotrivă sensibile, protectoare și generoase.

„Acum 10 ani, alături de o echipă mică, dar unită, am pornit la drum cu dorința de a construi un spațiu în care emoția să fie acasă. Ne-am propus să le oferim telespectatoarelor noastre povești care inspiră, care aduc bucurie și care dau putere. Happy a crescut frumos, a devenit un brand puternic și o comunitate unită în jurul acelorași valori: iubire, empatie și curaj. Într-o lume tot mai dominată de tehnologie și inteligență artificială, noi alegem să rămânem de partea umană a poveștii. Pentru că dincolo de orice algoritm există ceva ce nu poate fi replicat: emoția. Iar de 10 ani, iubirea publicului ne face să fim Happy. Și acesta este doar începutul”, a declarat Ruxandra Ion, Senior Advisor Happy Channel.

Luna martie vine la Happy Channel cu noi producții pentru telespectatori, de la inspirație culinară pentru weekend, până la lansari de seriale mult aşteptate. Începând cu 7 martie, de la ora 08:30, Chef Marco aduce în fața publicului două rețete delicioase, perfecte pentru cei care îşi doresc idei savuroase pentru mesele de weekend. Tot pe 7 martie, ajunge la final povestea îndrăgitului serialul „Lia, soția soțului meu”, pentru ca din 8 martie, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 20.00, telespectatorii să poată urmări serialul “Mireasa din Istanbul”. Surprizele nu se opresc aici. Din 11 martie, de la ora 20:00, Happy Channel lansează serialul „Frati de suflet”, o poveste emoționantă despre familie, loialitate şi destin, care va putea fi urmarită în fiecare miercuri, joi şi vineri, în vreme ce la finalul lunii, un actor îndrăgit va reveni pe micile ecrane. Din 23 martie, de la ora 22:00, Halit Ergenc, cunoscut publicului din rolul lui Suleyman Magnificul, revine la Happy Channel în cea mai nouă producție în care joacă, serialul „Căderea Regelui”.

La 10 ani de la lansare, Happy Channel continuă să fie inima celor mai frumoase povești – iar iubirea telespectatorilor rămâne motorul care îi definește parcursul.