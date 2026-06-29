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Jurnalul.ro Sport Sinner trece cu greu de Kecmanovic și merge în turul următor la Wimbledon 2026

Sinner trece cu greu de Kecmanovic și merge în turul următor la Wimbledon 2026

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   23:30
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Sinner trece cu greu de Kecmanovic și merge în turul următor la Wimbledon 2026
Hepta/Jannik Sinner, debut complicat pe iarbă

Tenismenul italian Jannik Sinner, liderul mondial ATP, a avut parte de un debut dificil la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon 2026, reușind totuși să se califice în turul următor după o victorie în cinci seturi, scor 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3, în fața sârbului Miomir Kecmanovic (locul 50 ATP).

Campionul en-titre de la Wimbledon a avut nevoie de trei ore și 30 de minute pentru a trece de un adversar incomod, într-un meci în care a comis 52 de erori neforțate și a fost împins serios la limită în primele trei seturi.

Sinner a început slab partida și a cedat primul set, 4-6, însă a revenit rapid în actul secund. Setul al treilea a fost decis la tie-break, unde Kecmanovic a reușit să profite de momentele de nesiguranță ale italianului, menținând suspansul.

Unul dintre momentele cheie ale meciului a venit chiar în setul al treilea, când, la 5-6 în tie-break, Kecmanovic a construit un punct spectaculos, încheiat la fileu, care l-a forțat pe Sinner să se arunce pe iarbă în încercarea de a salva schimbul.

Tot în setul al treilea, liderul mondial a avut parte și de o căzătură îngrijorătoare, alunecând și aterizând incomod, cu genunchii în interior, moment care a provocat îngrijorare în tribune, dar fără a necesita intervenția echipei medicale.

După acest moment, Sinner a reușit să-și ridice nivelul de joc. A redus numărul erorilor și a dominat clar seturile patru și cinci, închizând meciul în forță.

Deși a început turneul după eliminarea surprinzătoare de la Roland Garros, italianul a arătat capacitatea de a reveni în momentele dificile și a obținut calificarea în turul secund, unde îl va întâlni pe portughezul Nuno Borges.

La meci a asistat și fostul internațional englez David Beckham, prezent în loja regală de pe Terenul Central.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Jannik Sinner wimbledon grand slam
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