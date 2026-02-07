Jocurile Olimpice Milano Cortina. Primii români intră în concurs la sanie și sărituri cu schiurile

Debutul României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se va produce în competiția de sanie.

La ora 18:00 este programată prima manșă din proba masculină de simplu la sanie. România va fi reprezentată de Valentin Crețu și Eduard-Mihai Crăciun.

Valentin Crețu, aflat la a cincea sa participare la Jocurile Olimpice, pornește al 13-lea, conform listei oficiale de start. Eduard Crăciun este al 16-lea pe lista de start, din 25 de competitori.

Manșa secundă este programată de la ora 19:32. Competiția cuprinde patru manșe, ultimele două fiind programate duminică seară.

Tot sâmbătă, de la ora 19:45, Delia Anamaria Folea și Daniela Vasilica Toth vor lua startul în competiția feminină de sărituri cu schiurile, pe trambulina normală.

Delia Folea este a șasea pe lista de start, în vreme ce Daniela Toth va lua startul a 13-a.

50 de sportive sunt prezente pe lista de start. Primele 30 de clasate se vor califica în runda finală, programată de la ora 20:57.

(sursa: Mediafax)