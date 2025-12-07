Lando Norris, pilotul echipei McLaren, câștigă primul titlu mondial din Formula 1

Lando Norris, pilotul McLaren, a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, notează Reuters.

Deși a terminat cursa de la Abu Dhabi doar pe locul trei, rezultatul i-a fost suficient, încheind campionatul cu 423 de puncte, față de Max Verstappen (Red Bull), câștigătorul cursei, care a acumulat doar 421.

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat cursa pe poziția secundă, completând podiumul în clasamentul general cu 410 puncte.

Pentru prima data din 1998, echipa McLaren a câștigat atât campionatul la piloți, cât și titlul la constructori, câștigat și în 2024.

Pe locul 4 a terminat Charles Leclerc (Ferrari), urmat de George Russell (Mercedes) pe 5. Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe poziția 6, iar Esteban Ocon (Haas) pe 7.

Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat pe 8, Nico Hülkenberg (Sauber) pe 9 și Lance Stroll (Aston Martin), a închis topul pe locul 10 al Grand Prix-ului de la Abu Dhabi.

