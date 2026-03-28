Messi, apariție de senzație în cel mai nou videoclip al anului

În cântecul intitulat ''Doi iubiți'', interpretat de Tini și Ulises Bueno, Messi, purtând o pungă cu gheață, sosește la un apartament unde are loc o masă festivă, el fiind unul dintre invitați. În videoclip, el schimbă câteva pase cu De Paul.

De Paul a finalizat un transfer complet de la Atletico Madrid la clubul lui Messi, Inter Miami, în ianuarie, după o perioadă inițială de împrumut acolo. Cei doi sunt prieteni de mult timp și au câștigat Cupa Mondială din 2022.



Messi a marcat recent cel de-al 900-lea gol al carierei sale profesionale și urmărește să fie din nou căpitanul Argentinei la ultima sa Cupă Mondială din vară, în Statele Unite, Mexic și Canada.

