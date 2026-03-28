x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Messi, apariție de senzație în cel mai nou videoclip al anului

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   20:00
Sursa foto: Hepta/Messi, vedetă de videoclip

Internaționalul argentinian Leo Messi este protagonist într-un videoclip muzical al cântăreței Tini Stoessel, logodnica coechipierului său de la prima reprezentativă, Rodrigo de Paul, scrie DPA.

În cântecul intitulat ''Doi iubiți'', interpretat de Tini și Ulises Bueno, Messi, purtând o pungă cu gheață, sosește la un apartament unde are loc o masă festivă, el fiind unul dintre invitați. În videoclip, el schimbă câteva pase cu De Paul.

De Paul a finalizat un transfer complet de la Atletico Madrid la clubul lui Messi, Inter Miami, în ianuarie, după o perioadă inițială de împrumut acolo. Cei doi sunt prieteni de mult timp și au câștigat Cupa Mondială din 2022.

Messi a marcat recent cel de-al 900-lea gol al carierei sale profesionale și urmărește să fie din nou căpitanul Argentinei la ultima sa Cupă Mondială din vară, în Statele Unite, Mexic și Canada.

AGERPRES

Subiecte în articol: messi videoclip muzical tini stoessel
Parteneri