Mircea Lucescu a leșinat în cantonament și a fost transportat de urgență la spital

Federația Română de Fotbal a venit cu precizări despre starea lui Mircea Lucescu.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, anunță FRF.

Potrivit sursei citate, starea selecționerului este stabilă, acesta fiind transportat la spital.

„În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, mai precizează FRF.

Știrea inițială:

Mircea Lucescu ar fi leșinat duminică în cantonamentul naționalei. Potrivit informațiilor Prosport, selecționerul se află la spital.

Duminică au apărut informații în spațiul public despre Mircea Lucescu, despre care se scrie că ar fi fost luat cu ambulanța din cantonamentul primei reprezentative.

Potrivit primelor informații disponibile citate de Prosport, selecționerul naționalei României s-ar fi simțit rău și chiar ar fi leșinat, moment în care s-a decis apelarea serviciilor de urgență.

Incidentul s-ar fi petrecut în cantonamentul de la Mogoșoaia.

(sursa: Mediafax)