Mircea Lucescu, 1945-2026. „Il Luce” va avea parte de onoruri militare

Format la școala bucureșteană, lansat ca jucător la Dinamo, devenit ulterior unul dintre cei mai respectați tehnicieni ai continentului, Lucescu a construit echipe și identități. A antrenat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia, dar numele său rămâne legat, în mod special, de performanțele obținute cu Șahtior Donețk, clubul pe care l-a transformat într-o forță europeană și cu care a câștigat Cupa UEFA în 2009.

A fost un manager total, un formator și un fin strateg. A lansat și educat jucători, a reinventat sisteme de joc și a rămas, până la final, un reper de profesionalism. Chiar și în ultimele etape ale carierei, pe banca unor cluburi precum Beșiktaș, Dinamo Kiev sau naționala României, a continuat să inspire respect.

Șahtior Donețk a transmis că „Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci arhitectul identității moderne a clubului”, în timp ce Beșiktaș a vorbit despre „un lider care a lăsat o amprentă profundă asupra istoriei noastre”. Mesaje au venit și din partea celor de la Inter Milano și Galatasaray, care au subliniat contribuția sa la dezvoltarea fotbalului european și influența asupra generațiilor de jucători.

Mircea Lucescu pleacă dintre noi, dar lasă în urmă un mod de a înțelege fotbalul ca pe o construcție pe termen lung, ca pe o formă de cultură și disciplină. Un nume care va rămâne, fără îndoială, în istoria acestui sport.

Dispariția sa lasă un gol imens în sportul românesc. Rămân amintirile, lecțiile și respectul celor care l-au cunoscut, al jucătorilor pe care i-a crescut și educat. Fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. Pierde o legendă.

Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Accesul publicului larg să-i aducă un ultim omagiu, între orele 10:00 și 20:00. Slujba va avea loc mâine la Biserica Elefterie, iar înmormântarea este programată mâine la ora 13, la Cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu va avea parte de onoruri militare.

