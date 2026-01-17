Djokovic dezvăluie de ce nu se retrage la 38 de ani. „Este aproape ca un drog”

Melbourne Park este terenul său preferat, unde a câștigat 10 titluri. În ciuda reducerii numărului de participări la turnee în ultimii ani, marele jucător sârb rămâne încrezător că poate concura în continuare cu cei mai buni și nu este pregătit să renunțe la sport, conform AFP.

„Sincer să fiu, încă îmi trăiesc visul”, a declarat fostul număr unu mondial în ajunul primului turneu de Grand Slam al anului.

„Este pasiunea și dragostea pentru acest sport. Este interacțiunea cu oamenii. Este energia pe care o simți când intri pe teren”.

„Acel val de adrenalină este aproape ca un drog", a mărturisit Djokovic.

„Cred că mulți dintre sportivii de top din diferite discipline sportive pot înțelege acest lucru. Cel puțin, i-am auzit vorbind despre asta. Este atât de captivant, știi, sentimentul de a concura”.

Rivalii săi de lungă durată, Roger Federer și Rafael Nadal, și-au agățat rachetele în cui. Djokovic a spus că este întrebat constant când se va alătura lor.

„Am fost întrebat de multe ori când va veni momentul să mă retrag, dar nu vreau să vorbesc sau să mă gândesc la asta încă, pentru că sunt aici, concurez”, a spus el.

„Când va veni momentul și voi fi pregătit mental, vă voi spune și atunci vom putea discuta cu toții despre turneul de adio”.

„Dar, în acest moment, sunt încă număr patru mondial, concurez la cel mai înalt nivel și simt că nu este nevoie să atrag atenția asupra acestei discuții”, a conchis Djokovic.

Jucătorul sârb este pe cale să participe la Australian Open în spatele campionului en titre Jannik Sinner și al liderului clasamentului Carlos Alcaraz, dar rămâne unul dintre favoriții competiției.

(sursa: Mediafax)