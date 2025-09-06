Novak Djokovic nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem

''Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele'' reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul Carlos Alcaraz, finaliştii de la US Open, dar ''nu renunţ la Grand Slam, voi continua să mă bat'', a afirmat numărul şapte mondial după ce a fost învins de Alcaraz, în semifinale la New York, cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.



''Vreau să joc în toate turneele de Mare Şlem în sezonul viitor. Sunt turnee diferite de celelalte şi stâlpii sportului nostru'', a adăugat Djokovic, care a obţinut ultimul trofeu major la US Open în 2023.



''Sunt mulţumit de nivelul meu de joc, dar aspectul fizic e cel care face diferenţa'', a dezvăluit fostul lider mondial.



''După sferturile de finală au spus că voi face tot ce pot pentru a permite corpului să fie în stare să suporte acest nivel şi acest ritm pentru atâtea ore cât e nevoie, dar nu a fost suficient'', a mai spus Djokovic.



''Din nefericire, nu am mai avut energie după setul al doilea cu Alcaraz'', meciul încheindu-se după două ore şi jumătate.



''Acest gen de sentiment l-am avut şi contra lui Jannik Sinner'', cel care l-a învins în semifinale la Roland Garros şi Wimbledon.



''Formatul de cinci seturi îmi face misiunea foarte, foarte dificilă, contra lui Alcaraz şi Sinner, mai ales în ultimele tururi ale unui Grand Slam'', a recunoscut Djokovic.



''Evident că este frustrant când nu eşti capabil să susţii comparaţia fizică, dar, în acelaşi timp, nu este o surpriză, e legat de timpul petrecut, de vârstă'', a subliniat ''Nole''.



Întrebat despre programul său până la finalul sezonului, Djokovic a afirmat că singurul turneu de care este sigur că îl va disputa va fi cel ATP 250 de la Atena, de la începutul lunii noiembrie.

