Antrenamente utile pentru Campionatul Mondial

Se poate spune că toate astrele s-au aliniat pentru mandatul lui Mircea Lucescu la selecționata noastră. Retrogradarea în divizia a treia a Ligii Națiunilor și campania de toamnă cu 6 meciuri cu echipe ca Lituania, Cipru și Kosovo i-au oferit lui „Il Luce” ocazia să construiască practic de la zero. Una este să joci cu Germania, Franța sau Spania, alta este să joci cu Cipru. Cu echipele mari încerci să nu iei multe și cam atât. S-a văzut la EURO cu Belgia și Olanda. Nu ai cum să-ți impui jocul, să încerci să construiești o fază, să creezi automatisme. Ei bine, în toamna asta am avut exact adversarii de care am avut nevoie. Practic, au fost șase meciuri-școală, în care principalele obiective ale selecționerului au fost omogenizarea echipei și crearea nucleului ei de bază. Și, repet, Lituania, Cipru și Kosovo au fost adversarii ideali pentru proiectul lui Mircea Lucescu. De altfel, promovarea în Liga B nici nu a fost obligatorie, însă câștigarea grupei este un bonus. „La timpul pe care l-a avut la dispoziție, adversarii pe care i-am avut în această campanie de Liga Națiunilor au fost adversarii ideali. Selecționerul și-a putut face o impresie pe viu despre jucătorii pe care i-a avut la dispoziție, în jocuri oficiale, cu un public excepțional de entuziast în tribune. Echipa a avut cum să joace, a avut spații și cum să se desfășoare pe teren. De asta a avut nevoie Mircea Lucescu. Într-un meci cu Germania nu aveai cum să vezi România dominând adversarul. Nu-ți poți face o impresie despre jucători când singura preocupare este apărarea”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul echipelor naționale.

Suntem în urna a doua

Un alt obiectiv al toamnei a fost îmbunătățirea coeficientului de țară și prezența în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a grupelor de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Cu cele șase victorii, România și-a asigurat poziția 21 în clasamentul echipelor din Europa. Astfel nu vom avea adversari în calificări gen Norvegia, Turcia, Suedia, Polonia sau Ungaria. Așa că, teoretic cel puțin, am fi favoriți la locul 2, care duce și el în meciul de baraj pentru Campionatul Mondial. Rămâne de văzut ce ne vor rezerva sorții pe 13 decembrie, când se vor alege grupele de calificare. Ideal pentru noi ar fi să evităm din prima urnă valorică Germania, Franța, Spania, Portugalia sau Olanda. O grupă accesibilă ar fi cu Elveția, Austria sau Croația din prima urnă valorică, și Finlanda, Bosnia sau Islanda din urna a treia. De asemenea, ne-ar prinde bine să fim repartizați într-o grupă de patru echipe, deoarece pentru aceste grupe „scurte” meciurile încep în toamnă, spre deosebire de grupele de cinci, care încep campania în martie. Astfel, Mircea Lucescu ar mai avea la dispoziție câteva meciuri amicale pentru omogenizarea echipei și implementarea stilului lui de joc. „Jucătorii trebuie să învețe să domine adversarul, trebuie să avem noi posesia. Asta, desigur, se deprinde în timp”, a spus Mircea Lucescu.

Bune și rele în ultimele două meciuri

Mircea Lucescu a oferit o explicație pentru jocul slab cu Kosovo: „A fost ceva mental. Se pare că jucătorii n-au făcut față presiunii. Miza a fost importantă: câștigarea grupei și calificarea în barajul pentru Mondiale. Nu a fost vorba de tehnica jucătorilor, a fost ceva mental. Nu s-au putut concentra. A mai fost și permanenta provocare a adversarilor, probabil și teama ca din public să se scandeze ceva care să ne dăuneze. Oricum, kosovarii au venit pregătiți să provoace și jucătorii, și publicul. Însă nimic nu scuză jocul slab pe care l-am avut”, a spus „Il Luce” după meciul cu Kosovo. Pe de altă parte, în ultimul meci, cu Cipru, în ciuda schimbărilor din primul „11”, naționala a avut o cu totul altă abordare. Nu doar scorul, 4-1, dar și jocul a fost altul, în ciuda prestației mai slabe a unor jucători. De exemplu, Olaru nu a fost la același nivel ca la FCSB. Folosit titular în locul lui Stanciu, accidentat, s-a agitat mult, însă a greșit mult. A încercat să fie un număr 10, însă nu i-a ieșit mai nimic în prima repriză, după care s-a stins de tot în partea a doua. „Când l-a schimbat în minutul 67 l-am observat prima oară în repriza a doua. Credeam că a ieșit încă de la pauză”, a comentat un suporter. Ianis Hagi, deși a purtat numărul 10 pe tricou, nu a fost deloc un decar. A încercat să ducă sarcinile pe care le-ar fi avut suspendatul Man, însă se vede că nu joacă la echipa de club. A dat pasa de gol la golul 4, însă cam atât. „I-am spus lui Ianis că îi dau șansa asta, să joace la echipa națională, dar trebuie să ajungă la o altă echipă, unde să joace. În această seară, a jucat bine și îl felicit! Și-a făcut datoria”, a spus „Il Luce”. Sub media echipei a fost și Bancu. Umilit în câteva rânduri de Louizou, a încercat să compenseze cu urcările în atac. Din păcate, postul de fundaș stânga rămâne deficitar la națională. „De un Radunovici sau cum era Camora acum vreo 10 ani am avea nevoie la națională. Cu Bancu sunt mereu emoții când are mingea”, a comentat un suporter al naționalei. Slab a jucat și Marius Marin, după o suită de prestații excelente. Mai nesigur ca niciodată, de nerecunoscut. A greșit grav la ocazia ciprioților din minutul 62, când doar efortul lui Niță ne-a salvat. De altfel, intervenția decisivă i-a cauzat și accidentarea, fiind înlocuit cu Târnovanu.

În nota obișnuită au jucat Rațiu și Răzvan Marin, deveniți jucători de neînlocuit la națională. „Cred că Rațiu aleargă și acum. Probabil a ajuns la hotel înaintea autocarului. Nu e de mirare că-l caută echipe mari”, a comentat un fan. În ceea ce-l privește pe Răzvan Marin, a fost în dublu rol: și sarcinile lui, și rolul absentului Stanciu. Dincolo de cele două goluri, a fost responsabilul cu siguranța la mijlocul terenului și cel mai bun jucător de pe teren.

L-am lăsat la sfârșit pe Bîrligea, cel mai mare câștig pentru echipa națională din ultima vreme. S-a dovedit o soluție pentru postul de atacant central, singurul număr „9” veritabil. Prima oară titular la națională și la primul joc sub tricolor după minutele prinse la EURO, a confirmat din plin așteptările.

Kosovarii spun lucruri trăsnite

Veniți la București cu scopul clar să provoace publicul român și astfel să câștige la „masa verde” contra noastră cu 3-0. Însă nu era suficient să se claseze înaintea noastră în clasamentul grupei. Mai era nevoie ca noi să ne încurcăm cu Cipru sau să câștigăm la limită, iar ei să învingă cu minimum 4 goluri diferență în ultimul meci, cu Lituania, depășindu-ne astfel la golaveraj. Lucrurile n-au stat însă deloc așa. România și-a mărit golaverajul, iar Kosovo a scos un 1-0 chinuit cu Lituania. Astfel că diferența la golaveraj este acum de 6 goluri în favoarea noastră. În condițiile acestea este de neînțeles declarația lui Vedat Muriqi, care a spus că așteaptă să afle adversara din barajul pentru Campionatul Mondial. Doar că acest lucru se poate întâmpla într-o singură variantă, absolut imposibilă. România să piardă la „masa verde” meciul pe care ei l-au abandonat cu... 4-0!, și astfel să ne depășească la meciurile directe. Noi i-am învins în Kosovo cu 3-0, „masa verde” ar dicta tot 3-0, astfel că ar intra în vigoare golaverajul general, unde am avea și în această situație +3. Deci, ce speră kosovarii? „Masa verde” să dicteze 4-0 pentru Kosovo sau, pur și simplu, excluderea României din competiție.

Verdictul Comisiei de disciplină a UEFA se va da până la sfârșitul acestei săptămâni, însă nimeni nu crede că va avea Kosovo câștig de cauză. Chiar dacă au provocat tot timpul ieșirea de pe teren nu a existat niciun motiv să refuze continuarea meciului de pe Arena Națională, iar regulamentul este clar: victoria României cu 3-0.

