Obiectivele campionului olimpic David Popovici

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va și organizată în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles, în 2028. David Popovici are ca obiectiv să ducă din nou România cât mai sus, însă recunoaște că preferă să ia lucrurile pas cu pas.

Înotătorul a precizat, în exclusivitate pentru ProSport că nu vrea să pună presiune pe el, motiv pentru care vrea să ia fiecare competiție în parte și să obțină rezultate cât mai bune.

„Este un target, dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să ajung acolo și să fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără să mă grăbesc”, a declarat David Popovici la Gala Marilor Sportivi ProSport 2025.

Fanii lui David Popovici tocmai au primit vestea că biletele pot fi cumpărate, încă de la începutul anului viitor pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028.

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc în Statele Unite ale Americii, în California, în orașul Los Angeles, iar spectacolul este unul garantat, așa cum americanii ne-au obișnuit de fiecare dată.

Interesant este că organizatorii au anunțat deja data la care vor fi puse în vânzare biletele, iar aceasta este de mare interes pentru românii care vor să ia parte. Concret, biletele vor putea fi cumpărate începând cu luna ianuarie 2026.

„Dacă vă cumpărați bilet pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, practic vă cumpărați un bilet pentru istorie”, a declarat Reynold Hoover, CEO-ul LA28, într-un comunicat de presă, potrivit swimswam.com.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)