de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   16:15
Biletele pentru meciul Bosnia - România, din preliminariile CM 2026, disponibile începând de marți

Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru partida dintre Bosnia și Herțegovina și România, programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, vor fi puse în vânzare de marți, pe platforma bilete.frf.ro.

Meciul contează pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026 și este cel mai important test al „tricolorilor” din luna noiembrie.

Pentru suporterii români sunt disponibile 550 de bilete, la prețul de 132 lei (25 euro) fiecare. Locurile sunt repartizate în Peluza Sud, în aceleași sectoare ca la precedentul meci disputat la Zenica, în iunie 2022.

FRF le recomandă fanilor români „să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil” pe durata meciului, având în vedere proximitatea sectorului dedicat galeriei Bosniei și Herțegovinei.

Pentru fiecare comandă pot fi achiziționate maximum 4 bilete, care vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP, serie și număr CI sau pașaport, precum și cu datele de contact ale cumpărătorului.

(sursa: Mediafax)

 

preliminarii cm 2026 bosnia bilete
