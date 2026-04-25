Șah-mat la fileu: Robotul Ace revoluționează tenisul de masă profesionist

Ace, creat de divizia de cercetare AI a companiei japoneze Sony, este primul robot care atinge performanțe de nivel expert într-un sport fizic competitiv, unul care necesită decizii rapide și execuție precisă, a declarat liderul proiectului. Ace a făcut acest lucru utilizând percepția de mare viteză, controlul bazat pe inteligență artificială și un sistem robotic de ultimă generație.



Începând cu 1983 au fost creați diverși roboți jucători de tenis de masă, dar până acum aceștia nu au putut rivaliza cu concurenți umani extrem de pricepuți. Ace a schimbat acest lucru prin performanțele sale împotriva unor jucători umani de elită și profesioniști, în meciuri care au urmat regulile Federației Internaționale de Tenis de Masă, organismul de conducere al sportului, și arbitrate de arbitri autorizați.



'Spre deosebire de jocurile pe calculator, unde sistemele de inteligență artificială anterioare depășesc experții umani, sporturile fizice și în timp real, cum ar fi tenisul de masă, rămân o provocare majoră deschisă datorită cerințelor lor pentru interacțiuni rapide, precise și contradictorii în apropierea obstacolelor și la limita timpului de reacție uman', a declarat Peter Durr, directorul Sony AI Zurich și liderul proiectului Ace al Sony AI.



Scopul proiectului nu a fost doar de a concura la tenis de masă, ci și de a dezvolta perspective asupra modului în care roboții pot percepe, planifica și acționa cu o viteză și o precizie asemănătoare cu cele umane în medii dinamice, conform lui Durr.



'Succesul lui Ace, cu sistemul său de percepție și algoritmul de control bazat pe învățare, sugerează că tehnici similare ar putea fi aplicate și în alte domenii care necesită control rapid, în timp real și interacțiune umană - cum ar fi robotica de producție și service, precum și aplicații în sport, divertisment și domenii fizice critice pentru siguranță', a declarat Durr, autorul principal al unui studiu care descrie realizările Ace, publicat miercuri în revista Nature.



În ceea ce privește performanțele prezentate în studiu, Ace a câștigat în aprilie 2025 trei din cinci meciuri de tenis de masă împotriva jucătorilor de elită. Meciurile s-au desfășurat împotriva unor jucători profesioniști aflați la un nivel maxim de calificare în acest sport. Sony AI a declarat că, de atunci, Ace a învins jucătorii profesioniști în decembrie 2025 și luna trecută.



Companiile din întreaga lume fac progrese în domeniul roboților. Duminică, de exemplu, roboții au depășit alergătorii umani într-o cursă de semimaraton la Beijing.



Sistemele de inteligență artificială au excelat deja în domeniile digitale în jocuri de strategie precum șahul și Go și în jocuri video complexe. Dar, în timp ce jocurile video au loc în medii simulate, tenisul de masă necesită luarea rapidă a deciziilor, execuție fizică precisă și adaptare continuă la un adversar imprevizibil, conform lui Durr. Mingea se mișcă cu viteze mari, cu rotiri și traiectorii complexe, împingând oamenii și roboții să opereze la limitele de detectare, predicție și control motor, a adăugat el.



Arhitectura robotului Ace integrează nouă camere sincronizate și trei sisteme optie pentru a urmări o minge care se rotește rapid cu o precizie excepțională și într-un timp de procesare rapid.



'Acest lucru este suficient de rapid pentru a surprinde mișcarea care ar fi neclară pentru ochiul uman', a spus Durr.



Cercetătorii au dezvoltat o platformă robotică personalizată cu opt articulații. Acesta a fost, conform lui Durr, numărul minim necesar pentru a executa lovituri competitive: trei pentru poziția paletei, două pentru orientarea acesteia și trei pentru viteza și forța loviturii.



Mayuka Taira, o jucătoare profesionistă de tenis de masă care a pierdut un meci în fața lui Ace în decembrie anul trecut, a declarat în comentariile furnizate de Sony AI că punctele forte ale robotului sunt că 'este foarte greu de prezis și că nu arată nicio emoție'.



'Deoarece nu îi poți citi reacțiile, este imposibil să simți ce fel de lovituri nu-i plac sau cu care se luptă, iar asta îl face și mai dificil de înfruntat', a spus Taira.



Rui Takenaka, un jucător de elită care a câștigat și a pierdut meciuri împotriva lui Ace, a descris strategia pe care a folosit-o ca să învingă robotul. 'În ceea ce privește serviciul meu, dacă foloseam un serviciu cu rotație complexă, Ace returna mingea cu o rotație complexă, ceea ce făcea să-mi fie greu. Dar când foloseam un serviciu simplu, Ace returna o minge mai simplă. Asta mi-a ușurat atacul pe a treia lovitură și cred că acesta a fost motivul principal pentru care am reușit să câștig'.



Conform lui Durr, 'Ace are o capacitate supraomenească de a citi rotația mingilor și un timp de reacție foarte rapid. El nu învață să joace urmărind jucători umani, ci este antrenat de el însuși în simulare, reacționează diferit față de jucătorii umani și generează 'situații surprinzătoare'.



'În același timp, sportivii profesioniști sunt foarte buni la adaptarea la adversarul lor și la identificarea punctelor slabe, un domeniu la care încă lucrăm', a adăugat el.

AGERPRES