Au fost puse în vânzare biletele pentru partida de fotbal Slovacia- România.Ce post transmite meciul

Biletele pentru partida din Slovacia rezervate suporterilor români sunt disponibile online pe site-ul federației din Slovacia, pe un link dedicat fanilor români, anunță FRF.ro. Prețul unui tichet este de 19 euro, iar locurile sunt repartizate în sectoarele D201 – D204. O mie de bilete sunt disponibile pentru suporterii români, iar pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum cinci bilete.

Partida Slovacia-România se va disputa marți, de la ora 21.45, pe stadionul „Národný futbalový štadión” din Bratislava. Este o partidă amicală care se dispută conform programului UEFA.

Forul de la Nyon a stabilit ca echipele care pierd semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial să se întâlnească într-un meci amical.

Partida Slovacia – România va fi transmisă în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

