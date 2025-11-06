Sabalenka a învins-o pe Coco Gauff, deţinătoarea trofeului, la Turneul Campioanelor

Sabalenka s-a impus după o partidă de o oră şi jumătate în faţa deţinătoarei titlului, care nu reuşeşte astfel să acceadă în "careul de aşi" al competiţiei.



Luându-şi cu această ocazie revanşa în faţa americancei după înfrângerea din finala de la Roland Garros de anul acesta, Sabalenka a încheiat Grupa "Steffi Graf" cu un bilanţ perfect, trei victorii din tot atâtea partide.



Belarusa o va înfrunta vineri, în semifinale, pe o altă americancă, Amanda Anisimova (4 WTA), finalista de la Wimbledon şi US Open, care a terminat pe locul secund în Grupa "Serena Williams".



Cealaltă semifinală le va opune pe americanca Jessica Pegula (5 WTA), care a încheiat pe locul 2, după Sabalenka, în Grupa "Steffi Graf", şi pe kazaha Elena Rîbakina (6 WTA), câştigătoarea celeilalte grupe.



Jucătoarea din Belarus va încheia oricum anul 2025 ca lider în clasamentul WTA, dar speră să câştige pentru prima oară Turneul Campioanelor.

AGERPRES