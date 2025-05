Un sezon cu doar două surprize

Pentru majoritatea echipelor a venit vacanța. Pentru unii o binemeritată odihnă, pentru alții o perioadă de regrupare. Știm cine ne va reprezenta în cupele europene, cunoaștem și două echipe retrogradate, mai sunt doar meciurile din barajul de promovare/supraviețuire în prima ligă.

Ținta FCSB e Liga Campionilor

„Poate de data asta avem și ceva noroc să intrăm și noi în marea grupă a Ligii Campionilor”, spun jucătorii lui Gigi. Sunt îndreptățiți să spere. Parcursul din Europa League i-a făcut încrezători. Însă pentru accesul la masa bogaților este nevoie și de mult noroc. S-a văzut că FCSB poate face față cu echipele cam de nivelul ei. Însă când a dat piept cu grei, ca Manchester United sau Lyon lucrurile n-au mai fost deloc simple. Partea bună este însă că are statut de cap de serie în primele două tururi preliminare și, cel puțin teoretic, are asigurată prezența în marea grupă a Europa League. În cel mai rău caz ar juca în Conference League.În orice caz, FCSB va avea din nou un calendar încărcat. Pentru asta, Gigi Becali a promis achiziții pe fiecare post. „Vreau să am dubluri și tripluri valoroase pentru fiecare titular. Jucăm în Europa, avem și campionat lung. Anul viitor vreau din nou să mă lupt pentru Liga Campionilor.”

Celelalte reprezentante în cupele europene au emoții mai mari. Doar CFR Cluj va prinde un tur preliminar în Europa League ca favorită, în timp ce Universitatea Craiova și U Cluj nu vor avea acest statut și uitându-ne pe lista posibililor adversari nu le va fi ușor.

Totuși, dacă pentru U Cluj este o performanță prinderea cupelor europene după 50 de ani, în condițiile în care nimeni nu paria pe „Șepcile roșii” mai mult de evitarea retrogradării, pentru CFR și Craiova miza este mare. În special pentru olteni, răniți în orgoliu de rușinile pățite anii trecuți cu Locomotive Tbilisi, Laçi, Hapoel Be’er Sheva și Maribor. Acum, cel puțin pentru moment, este Mirel Rădoi antrenor iar obiectivul este clar, calificarea în grupa Conference League și să joace în toamna europeană. Spun „pentru moment” pentru că spiritele sunt destul de încinse în club, Rădoi plângându-se mereu de unele „strâmbe” ale președintelui onorific, Sorin Cârțu. „Nu are viață ușoară cu Sorinaccio. Și asta îl deranjează când se bagă cineva peste el. Nu uitați cum a plecat de la Națională. Și de aici poate pleca oricând.”, ne-a declarat un apropiat al clubului.

Rapid, din nou în afara Europei

Cea mai neplăcută surpriză au comis-o giuleștenii. În ciuda investițiilor uriașe, a lotului valoros au „reușit” performanța să nu prindă nici anul ăsta un loc european în special din cauza parcursului din play-off. Mai mult, au ratat și Cupa României, trofeu declarat prioritar. Ceva nu funcționează la Rapid. Visul lui Dan Șucu de a schimba peste noapte tot sistemul aducând un antrenor obișnuit cu Scoția s-a realizat. Aducerea lui Marius Șumudică a fost din nou o greșeală. Însă din ambele se poate învăța ceva. O dată că nu poți implementa fotbal britanic în România și, a doua, că nu galeria trebuie să impună cine să fie antrenor. Motivele cu care care Șumudică s-a justificat că nu a reușit în Giulești nu stau în picioare. „Asta este valoarea lotului, atât pot acești jucători”, a spus el. Nu are dreptate. Lotul este valoros și foarte bine plătit. Condițiile de antrenament sunt excelente. „Poate sunt și eu de vină cu ceva”, a mai șis Șumi. Cert este că a plecat din Giulești fără niciun regret. Nici din partea jucătorilor, nici a conducerii, nici a suporterilor.

„Cum să pice Sepsi în «B»?”

În timp ce Rapid a dezamăgit neprinzând Europa, Sepsi a șocat retrogradând. Nu mai departe de acum doi ani a fost la un pas de toamna grupelor Conference League, acum s-a trezit pe loc direct retrogradabil, fără a mai avea șansa unui baraj. Nu se aștepta nimeni la așa ceva, clubul fiind unanim acceptat ca unul serios. Cum s-a întâmplat? Au destabilizat atât de mult plecările lui Marius Ștefănescu la FCSB, și a lui Denis Ciobotariu la Rapid? Pentru că la Sfântu Gheorghe nu există probleme financiare, condițiile de pregătire sunt excelente. Atunci? Poate vestiarul este scăpat de sub control? Să nu uităm ce a pățit Dorinel Munteanu, nevoit să plece după doar trei săptămâni, se spune că „a fost alungat de jucători”. Cel mai probabil, Sepsi va executa doar un an de penitență în Liga 2 și va promova anul viitor din nou în prima ligp. Însă rămâne aceeași întrebare pe care și-o pune obsesiv patronul Laszlo Dioszegi „Cum să pice Sepsi îm «B»? Avem noi lot de retrogradat? Cum s-a ajuns aici?”. Sepsi are în ultimii 4 ani trei prezențe în cupele europene, unde a strâns 12 meciuri și un bilanț peste cel a Universității Craiova.

Baraj pe muchie de cuțit

Promovatele acestui sezon sunt Csikszereda Miercutrea Ciuc și FC Argeș. Ultimele necunoscute ale sezonului sunt echipele care vor completa țintarul Ligii 1 în urma barajelor Unirea Slobizia - FC Voluntari și Poli Iași - Metaloglobus.